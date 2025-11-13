Гнилые трубы и низкие зарплаты ударят по кошельку пенсионеров: при чем тут рост тарифов

Рост цен ударит по пенсионерам

Рост тарифов на коммуналку неизбежен. Сейчас львиная доля средств у управляющих предприятий уходит только на зарплаты.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала директор ОСМД "Заречный 3-А" Ирина Корчак.

Более подробно читайте в материале: "Украинцам стоит готовиться к росту коммунальных платежей: каких цен ожидать".

По ее словам, ситуация с необходимым повышением цен — это вопрос экономики.

Самая главная часть всего процесса — это зарплата людей. У нас расходы на оплату труда составляют около 65–70%. За 6 тысяч гривен нормальных специалистов не найдешь, поэтому рынок диктует новые предложения по зарплате. Люди хотят получать достойную оплату, а это все ложится в тарифы сказала Корчак

Особенно остро, добавила директор, рост тарифов ударит по пенсионерам. Кроме того, значительная часть себестоимости коммунальных услуг формируется из изношенности сетей.

Нашим трубам по 50 лет, они гнилые и требуют полной замены. У нас сейчас большая часть затрат в этой старой сети, в этой прокладке сложных схем сетей и тем более неэффективных сетей объяснила Корчак

