Гнилі труби та низькі зарплати вдарять по гаманцю пенсіонерів: до чого тут зростання тарифів

Зростання цін вдарить по пенсіонерам

Зростання тарифів на комуналку неминуче. Зараз левова частка коштів у керуючих підприємств йде лише на зарплати.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла директор ОСББ "Зарічний 3-А" Ірина Корчак.

Докладніше читайте у матеріалі: "Українцям варто готуватися до зростання комунальних платежів: яких цін очікувати".

За її словами, ситуація із необхідним підвищенням цін — це питання економіки.

Найголовніша частина всього процесу – це зарплата людей. У нас витрати на оплату праці становлять близько 65–70%. За 6 тисяч гривень нормальних фахівців не знайдеш, тож ринок диктує нові пропозиції щодо зарплати. Люди хочуть отримувати гідну оплату, а це все лягає у тарифи сказала Корчак

Особливо гостро, додала директор, зростання тарифів вдарить по пенсіонерам. Крім того, значна частина собівартості комунальних послуг формується із зношеності мереж.

Нашим трубам по 50 років вони гнилі і вимагають повної заміни. У нас зараз більша частина витрат у цій старій мережі, у цій прокладці складних схем мереж та тим більше неефективних мереж пояснила Корчак

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Інна Совсун вважає, що тарифи на газ в Україні потрібно переглядати.