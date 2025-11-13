Гнилі труби та низькі зарплати вдарять по гаманцю пенсіонерів: до чого тут зростання тарифів
-
-
Зростання цін вдарить по пенсіонерам
Зростання тарифів на комуналку неминуче. Зараз левова частка коштів у керуючих підприємств йде лише на зарплати.
Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла директор ОСББ "Зарічний 3-А" Ірина Корчак.
За її словами, ситуація із необхідним підвищенням цін — це питання економіки.
Найголовніша частина всього процесу – це зарплата людей. У нас витрати на оплату праці становлять близько 65–70%. За 6 тисяч гривень нормальних фахівців не знайдеш, тож ринок диктує нові пропозиції щодо зарплати. Люди хочуть отримувати гідну оплату, а це все лягає у тарифи
Особливо гостро, додала директор, зростання тарифів вдарить по пенсіонерам. Крім того, значна частина собівартості комунальних послуг формується із зношеності мереж.
Нашим трубам по 50 років вони гнилі і вимагають повної заміни. У нас зараз більша частина витрат у цій старій мережі, у цій прокладці складних схем мереж та тим більше неефективних мереж
