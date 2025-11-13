Названы неожиданные цифры, сколько украинцев пользуются интернетом без света

Провайдер может подавать интернет даже без электричества

В Украине при отключении света лишь небольшой процент людей имеют дома интернет. Большинство используют для этого роутеры на батарейках или павербанках.

Об этом пишет Сергей Киндрась, руководитель департамента фиксированной связи компании "Киевстар". По его словам, в Украине более 90% абонентов не имеют интернета при отключении света.

Что нужно знать:

В Украине уже длительное время введены почасовые графики отключений света

Только 10% абонентов имеют интернет при отключении света

Скорость мобильного интернета при отсутствии электричества может снижаться

Кидрась говорит, что по статистике "Киевстара", только 10% домашних роутеров запитаны от батареек. То есть, именно такой процент людей имеют домашний интернет даже во время отключений. Выходит: когда гаснет свет — у них на аккумуляторах работает 98% интернета.

Какие очереди отключений света

Если анализировать именно по городам, то в Киеве 8 ноября было 98% сети домашнего интернета "Киевстара" онлайн. Большинство в этом случае работает от аккумуляторов. При этом клиентский резерв (фактически включенные роутеры) на питающихся от аккумуляторов фрагментах сети составляет менее 10%.

То есть при отключениях света сам "Киевстар" имеет интернет на 98%, а клиенты используют только 10%. К примеру, в Полтаве при тотальном блэкауте через 4 часа после отключений было почти 100% сети интернет, а клиентский резерв составил 2%.

Однако здесь не учитывается мобильный интернет, хотя, как правило, его скорость при отключениях сильно падает. При этом только 10% украинцев, по данным "Киевстара", подключили роутеры к павербанкам, чтобы они работали и без света.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удержать температуру в холодильнике во время отключений.