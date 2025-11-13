Названо несподівані цифри, скільки українців користуються інтернетом без світла

Провайдер може подавати інтернет навіть без електрики

В Україні під час відключень світла лише невеликий відсоток людей мають вдома інтернет. Більшість використовує для цього роутери на батарейках чи павербанках.

Про це пише Сергій Кіндрась, керівник департаменту фіксованого зв’язку компанії "Київстар". За його словами, в Україні понад 90% абонентів не мають інтернету під час відключень світла.

Що треба знати:

В Україні вже тривалий час запроваджено погодинні графіки відключень світла

Лише 10% абонентів мають інтернет під час відключень світла

Швидкість мобільного інтернету за відсутності електрики може знижуватись

Кідрась каже, що за статистикою "Київстару", лише 10% домашніх роутерів заживлено від батарейок. Тобто саме такий відсоток людей мають домашній інтернет навіть під час відключень. Виходиться: коли гасне світло — у них на акумуляторах працює 98% інтернету.

Які є черги відключень світла

Якщо аналізувати саме за містами, то в Києві 8 листопада було 98% мережі домашнього інтернету від "Київстару" онлайн. Більшість в цьому випадку працює від акумуляторів. При цьому клієнтський резерв (фактично включені роутери) на фрагментах мережі, які живляться від акумуляторів, становить менше 10%.

Тобто під час відключень світла сам "Київстар" має інтернету на 98%, а клієнти використовують лише 10%. До прикладу, у Полтаві за тотального блекауту через 4 години після відключень було майже 100% мережі інтернету, а клієнтський резерв склав 2%.

Однак тут не враховується мобільний інтернет, хоча, як правило, його швидкість під час відключень сильно падає. При цьому лише 10% українців, за даними "Київстару", під'єднали роутери до павербанків, щоб вони працювали і без світла.

