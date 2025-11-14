В этот санаторий приезжал Кучма и не только: как сейчас выглядит известная здравница в Трускавце (фото, известно)

Санаторий вскоре будет праздновать столетие

В самом центре Трускавца, рядом с бюветом минеральных вод и Курортным парком, расположен санаторий "Хрустальный дворец". В свое время в его коридорах можно было встретить Леонида Кучму, Леонида Кравчука или Леонида Брежнева.

История санатория: от польского проекта до "президентской" здравницы

Строительство "Хрустального дворца" началось в 1937 году. Автором проекта стал архитектор Рудольф Гермелин, создавший здание в стиле функционализма для польского промышленника Станислава Гжегожевского. Первоначально планировали построить 12-этажный "небоскреб", однако руководство курорта запретило масштабную застройку — из-за риска затенения соседних вилл.

Современное здание санатория

В результате в 1939 году был открыт трехэтажный пансионат. В первые десятилетия он поражал роскошью: хрустальными дверными ручками, полами из мореного дуба, коврами и картинами в украшенных рамах. Фасады были "искрящимися" — в штукатурку добавляли медную стружку и битое стекло.

Архивное фото санатория

После прихода советской власти в декабре 1939 года на базе пансионата был создан санаторий. В 1950–1980-х годах комплекс активно строили: возводили спальные корпуса, клуб-столовую, лечебный корпус с бассейном, хозяйственные постройки и спортивные площадки.

В постсоветский период санаторий вошел в структуру Государственного управления делами. Здесь отдыхали партийные лидеры и президенты. С тех пор "Хрустальный дворец" часто называют "президентским".

Что с санаторием сейчас

Санаторий занимает около 13,5 га в центральной части Трускавца. Несколько спальных корпусов, столовая, лечебный корпус и клуб к посетителям. Здесь есть даже свой концертный зал. Правда, интерьер не самый свежий.

Концертный зал в "Хрустальном дворце"

Условия проживания и цены

Питание проходит в большой столовой на 360 мест, где гостям подают диетическое трехразовое меню по предварительному заказу.

Большинство процедур и анализов входят в стоимость путевки. Санаторий предлагает 175 номеров разных категорий.

Один из входов в санаторий

Номер в "Хрустальном дворце"

Цены за сутки отдыха в "Хрустальном дворце" в Трускавце

