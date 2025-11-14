У цей санаторій приїжджав Кучма і не тільки: як зараз виглядає відома оздоровниця у Трускавці (фото, відо)
Санаторій незабаром святкуватиме сторіччя
У самому центрі Трускавця, поруч із бюветом мінеральних вод і Курортним парком, розташований санаторій "Кришталевий палац". Свого часу у його коридорах можна було зустріти Леоніда Кучму, Леоніда Кравчука чи Леоніда Брежнєва.
Історія санаторію: від польського проєкту до "президентської" оздоровниці
Будівництво "Кришталевого палацу" розпочалося у 1937 році. Автором проєкту став архітектор Рудольф Гермелін, який створив будівлю у стилі функціоналізму для польського промисловця Станіслава Ґжеґожевського. Первісно планували звести 12-поверховий "хмарочос", однак керівництво курорту заборонило масштабну забудову — через ризик затінення сусідніх вілл.
У результаті у 1939 році відкрили триповерховий пансіонат. У перші десятиліття він вражав розкішшю: кришталевими дверними ручками, підлогами з мореного дуба, килимами та картинами в оздоблених рамах. Фасади були "іскристими" — у тиньк додавали мідну стружку та бите скло.
Після приходу радянської влади у грудні 1939 року на базі пансіонату створили санаторій. У 1950–1980-х роках комплекс активно розбудовували: зводили спальні корпуси, клуб-їдальню, лікувальний корпус із басейном, господарські споруди та спортивні майданчики.
У пострадянський період санаторій увійшов до структури Державного управління справами. Тут відпочивали партійні лідери та президенти. Відтоді "Кришталевий палац" часто називають "президентським".
Що з санаторієм зараз
Санаторій займає майже 13,5 га у центральній частині Трускавця. Кілька спальних корпусів, їдальня, лікувальний корпус та клуб до послуг відвідувачів. Тут є навіть свій концертний зал. Щоправда, інтер'єр не найсвіжіший.
Умови проживання та ціни
Харчування відбувається у великій їдальні на 360 місць, де гостям подають дієтичне триразове меню за попереднім замовленням.
Більшість процедур та аналізів входять у вартість путівки. Санаторій пропонує 175 номерів різних категорій.
Раніше "Телеграф" розповідав про санаторій "Кристал", що розташований у Трускавці неподалік "Кришталевого палацу". Умови в його номерах також відрізняються від п'ятизіркових стандартів.