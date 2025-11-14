У цей санаторій приїжджав Кучма і не тільки: як зараз виглядає відома оздоровниця у Трускавці (фото, відо)

Санаторій незабаром святкуватиме сторіччя

У самому центрі Трускавця, поруч із бюветом мінеральних вод і Курортним парком, розташований санаторій "Кришталевий палац". Свого часу у його коридорах можна було зустріти Леоніда Кучму, Леоніда Кравчука чи Леоніда Брежнєва.

Історія санаторію: від польського проєкту до "президентської" оздоровниці

Будівництво "Кришталевого палацу" розпочалося у 1937 році. Автором проєкту став архітектор Рудольф Гермелін, який створив будівлю у стилі функціоналізму для польського промисловця Станіслава Ґжеґожевського. Первісно планували звести 12-поверховий "хмарочос", однак керівництво курорту заборонило масштабну забудову — через ризик затінення сусідніх вілл.

Сучасна будівля санаторію

У результаті у 1939 році відкрили триповерховий пансіонат. У перші десятиліття він вражав розкішшю: кришталевими дверними ручками, підлогами з мореного дуба, килимами та картинами в оздоблених рамах. Фасади були "іскристими" — у тиньк додавали мідну стружку та бите скло.

Архівне фото санаторію

Після приходу радянської влади у грудні 1939 року на базі пансіонату створили санаторій. У 1950–1980-х роках комплекс активно розбудовували: зводили спальні корпуси, клуб-їдальню, лікувальний корпус із басейном, господарські споруди та спортивні майданчики.

У пострадянський період санаторій увійшов до структури Державного управління справами. Тут відпочивали партійні лідери та президенти. Відтоді "Кришталевий палац" часто називають "президентським".

Що з санаторієм зараз

Санаторій займає майже 13,5 га у центральній частині Трускавця. Кілька спальних корпусів, їдальня, лікувальний корпус та клуб до послуг відвідувачів. Тут є навіть свій концертний зал. Щоправда, інтер'єр не найсвіжіший.

Концертний зал в "Кришталевому палаці"

Умови проживання та ціни

Харчування відбувається у великій їдальні на 360 місць, де гостям подають дієтичне триразове меню за попереднім замовленням.

Більшість процедур та аналізів входять у вартість путівки. Санаторій пропонує 175 номерів різних категорій.

Один з входів до санаторію

Номер у "Кришталевому палаці"

Ціни за добу відпочинку в "Кришталевому палаці" в Трускавці

