Россия атаковала Украину "Кинжалами". Где слышали взрывы

Гиперзвуковая ракета быстрее скорости звука в 10 раз

В пятницу, 14 ноября, Россия подняла в небо истребители МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". Были зафиксированы пуски в направлении Киева.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Отмечается, что по состоянию на 21:25 РФ подняла 5 истребителей в небо.

21:46 — все истребители МиГ-31К пошли на посадку.

21:31 – по ракетам чисто, пишут мониторы. Предварительно в Хмельницкой области отработала ПВО.

21:28 — три "Кинжала" в направлении Староконстантинова, Хмельницкая область.

21:27 — четыре "Кинжала" летит на Житомир.

21:26 — четыре "Кинжала" в направлении Киева.

Карта тревоги в Украине 14 ноября

Для справки

Ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Также они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются системами ПВО.

Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались так, чтобы их не могла заметить система ПВО. Запуск производится следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

За сколько Кинжал долетает до городов Украины

Напомним, что в ночь на 14 февраля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в нескольких областях, но самые страшные последствия атаки именно в Киеве. Там есть погибшие и пострадавшие, а от последствий удара приходят в себя почти все районы столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью удары по Киеву и другим городам можно было увидеть в режиме онлайн. В частности, на камерах мог быть зафиксирован и удар ракетой "Циркон" по Сумам.