Укр

Россия атаковала Украину "Кинжалами". Где слышали взрывы

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
661
Атака по Украине Новость обновлена 14 ноября 2025, 21:50
Атака по Украине. Фото Колаж "Телеграфа"

Гиперзвуковая ракета быстрее скорости звука в 10 раз

В пятницу, 14 ноября, Россия подняла в небо истребители МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". Были зафиксированы пуски в направлении Киева.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Отмечается, что по состоянию на 21:25 РФ подняла 5 истребителей в небо.

21:46 — все истребители МиГ-31К пошли на посадку.

21:31 – по ракетам чисто, пишут мониторы. Предварительно в Хмельницкой области отработала ПВО.

21:28 — три "Кинжала" в направлении Староконстантинова, Хмельницкая область.

21:27 — четыре "Кинжала" летит на Житомир.

21:26 — четыре "Кинжала" в направлении Киева.

Карта тревоги в Украине 14 ноября
Карта тревоги в Украине 14 ноября

Для справки

Ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Также они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются системами ПВО.

Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались так, чтобы их не могла заметить система ПВО. Запуск производится следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

За сколько Кинжал долетает до городов Украины
За сколько Кинжал долетает до городов Украины

Напомним, что в ночь на 14 февраля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в нескольких областях, но самые страшные последствия атаки именно в Киеве. Там есть погибшие и пострадавшие, а от последствий удара приходят в себя почти все районы столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью удары по Киеву и другим городам можно было увидеть в режиме онлайн. В частности, на камерах мог быть зафиксирован и удар ракетой "Циркон" по Сумам.

Теги:
#Атака #Кинжал #Война с РФ