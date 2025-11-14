Обстрел Украины транслировался онлайн: что можно было увидеть

Онлайн-трансляция "прилетов" из украинских городов продолжалась непрерывно: Киев, Днепр, Запорожье, Сумы и не только

Канал на Youtube вел уличную онлайн-трансляцию "прилетов" по Украине. Камеры, из которых на момент написания текста до сих пор шел прямой эфир, показывали Киев, Харьков, Запорожье, Сумы, Никополь, Днепр и другие города, подвергающиеся атакам России с воздуха.

В описании канала указано, что они "обеспечивают круглосуточную прямую трансляцию камер видеонаблюдения в зонах конфликта, чтобы вы могли получать новости из первых рук!". Работали они и во время тревоги и взрывов. Для удобства отслеживания возле трансляции расположена карта тревог, которая также обновляется в непрерывном режиме.

Трансляция при взрывах в ночь на 14 ноября

Владелец канала отмечает, что камеры могут быть размыты или пикселизированы: "это делается для безопасности и не показывать возможные позиции ПВО". Канал заявлен как OSINT, то есть разведка из открытых источников. Это подчеркивается отдельно — видео поступает из открытых источников, а каналом занимается один человек.

Трансляция 14 ноября

В трансляции всего семь городов: по две камеры в Киеве, Одессе и Харькове, по одной в Сумах, Запорожье, Днепре, Чернигове, Никополе. В описании видео, которое начали транслировать еще 17 сентября 2025 указано, что камеры также есть в Краматорске, Славянске, Донецке, Херсоне, Кременчуге, Николаеве, Кривом Роге.

Отметим — вести трансляцию, на которой видна работа сил противовоздушной обороны — противозаконно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что прямую трансляцию информационного агентства Reuters прекратили только после обращения в полицию. На стриме был Майдан Независимости.