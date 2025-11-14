Рус

Росія атакувала Україну "Кинджалами". Де чули вибухи

Тетяна Крутякова
Атака по Україні Новина оновлена 14 листопада 2025, 21:50
Атака по Україні. Фото Колаж "Телеграфа"

Гіперзвукова ракета швидша за швидкість звуку в 10 разів

У п'ятницю, 14 листопада, Росія підняла в небо винищувачі МіГ-31К, носії гіперболічних ракет "Кинджал". Було зафіксовано пуски в напрямку Києва.

Про це повідомляють моніторингові канали. Зазначається, що станом на 21:25 РФ підняла 5 винищувачі в небо.

21:46 — усі винищувачі МіГ-31К пішли на посадку.

21:31 — по ракетах чисто, пишуть монітори. Попередньо на Хмельниччині відпрацювала ППО.

21:28 — три "Кинджали" в напрямку Старокостянтинова, Хмельницька область.

21:27 — чотири "Кинджали" летять на Житомир.

21:26 — чотири "Кинджали" в напрямку Києва.

Карта тривоги в Україні 14 листопада
Для довідки

Ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів. Також вони легко маневрують в повітрі та не фіксуються системами ППО.

Ці гіперзвукові ракети розроблялися в такий спосіб, щоб їх не могла помітити система ППО. Запуск відбувається наступним чином: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості та запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і теж розігнатися до гіперзвукової швидкості. Під час польоту ракета "Кинджал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

За скільки Кинджал долітає до міст України
Нагадаємо, що в ніч на 14 лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Вибухи лунали в кількох областях, але найстрашніші наслідки атаки саме в Києві. Там є загиблі та постраждалі, а від наслідків удару оговтуються майже усі райони столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вночі удари по Києву та інших містах можна було побачити в режимі онлайн. Зокрема, на камерах міг бути зафіксований і удар ракетою "Циркон" по Сумах.

