Всего несколько кликов: как и когда подавать заявку на "зимнюю тысячу"

Помощь в преддверии зимы: кто и как сможет получить 1000 гривен от государства

С 15 ноября украинцы смогут подать заявку на участие в программе "Зимняя поддержка". Выплаты составят 1000 гривен для взрослых и детей, а также дополнительные 6500 гривен для самых уязвимых категорий населения.

Заявки будут приниматься с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Что следует знать

Программа "Зимняя поддержка" стартует 15 ноября и предусматривает выплату 1000 грн. всем заявителям

Самые уязвимые категории получат дополнительные 6500 грн из госбюджета

Подать заявку можно в "Дії" до 15 декабря 2025 года

Министр отметил, что программа будет работать по схеме, похожей на прошлогоднюю: "Мы ожидаем 10 миллионов заявлений. Также дополнительно будут выплаты по 6500 гривен для уязвимых слоев населения". На программу в госбюджете заложено 14 миллиардов гривен.

Денежные средства будут засчитываться на текущий счет со спецрежимом использования или на "Дія.Карту". Получившуюся сумму можно будет потратить в течение 180 дней на одежду, обувь, лекарства, витамины и другие разрешенные категории.

Дополнительные 6500 гривен получат дети на попечение или попечительство, дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и ДДСТ, дети из малообеспеченных семей до 18 лет, а также одинокие пенсионеры, получающие надбавку за уход. В общей сложности такую помощь должно получить более 660 тысяч граждан.

Как подать заявку на 1000 гривен в программе "Зимняя поддержка"

Шаг 1 : Обновите или установите "Дія";

: Обновите или установите "Дія"; Шаг 2 : Перейдите в меню "Сервисы" и выберите раздел "Национальный кэшбек";

: Перейдите в меню "Сервисы" и выберите раздел "Национальный кэшбек"; Шаг 3: Выберите услугу "Зимняя поддержка";

Выберите услугу "Зимняя поддержка"; Шаг 4: Ознакомьтесь с условиями и нажмите кнопку "Начать";

Ознакомьтесь с условиями и нажмите кнопку "Начать"; Шаг 5 : Укажите, кому назначена выплата. Участник может оформить его на себя или ребенка, если является одним из родителей или опекуном;

: Укажите, кому назначена выплата. Участник может оформить его на себя или ребенка, если является одним из родителей или опекуном; Шаг 6: Выберите счет или откройте новую "Дія.Карту" в банке-партнере;

Выберите счет или откройте новую "Дія.Карту" в банке-партнере; Шаг 7: Проверьте данные и подайте заявку;

Подача заявки на получение 1000 гривен "Зимняя поддержка"/Цена

Шаг 8: Ожидайте выплаты.

Более подробные разъяснения о порядке получения выплат будут обнародованы 15 ноября. Предварительно предполагается, что процедура подачи заявлений останется такой же, как и в прошлом году: онлайн через приложение "Дія" или офлайн — в банковских отделениях и Укрпочте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы, которым официально установлена группа инвалидности, имеют право на соответствующие пенсионные выплаты. Однако иногда возникают ситуации, когда для назначения такой пенсии человеку не хватает необходимого минимального страхового стажа.