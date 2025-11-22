"Город поделен пополам". Какие прогнозы относительно Покровска и продвижения россиян

На город наступает группировка российских войск "Центр"

Долгое время ситуация в Покровске остается сложной, сейчас фактически контроль над городом поделен пополам. Однако отход подразделений ВСУ отбрасывать нельзя.

Об этом "Телеграфу" рассказал Виктор Кевлюк, полковник запаса Вооруженных сил Украины с 35-летним опытом военной службы и эксперт Центра оборонных стратегий в материале: "Главная угроза – не Покровск. Россияне готовят удар южнее и маскируются под гражданских".

Что нужно знать:

Покровск удерживает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск и подчиненные ему воинские части

Борьба за город может длиться долго, но для этого нужны ресурсы

Потеря Покровска не будет стратегическим поражением

Как говорит Кевлюк, в настоящее время Покровск удерживает 7-й корпус ДШВ и подчиненные ему воинские части. В этом направлении события могут развиваться по нескольким сценариям. Ведь есть правый фланг – Покровск, есть левый – Мирноград, а между ними расположен украинский плацдарм.

"В Покровске силы обороны фактически зачистили северные окраины города от противника и всячески препятствуют врагу пересечь проходящую через город железнодорожную линию. Контроль над Покровском в настоящее время фактически поделен поровну", — объясняет полковник.

Покровск на карте

В отдельных районах города украинские подразделения изолировали штурмовые группы россиян и постепенно уничтожают. В других возникают ситуации, когда наши подразделения, ведущие оборону, оказываются окруженными со всех сторон. Поэтому сказать, в какую сторону сейчас склоняются весы, довольно сложно, отмечает Кевлюк.

"Если силы обороны смогут удерживать маршруты поставки покровского гарнизона, борьба может продолжаться еще долго", — добавляет военный.

Относительно Мирнограда полковник говорит, что здесь также возможны разные варианты. В настоящее время противник присутствует на южных окрестностях и пытается прорваться в город с востока, но ни там, ни там его действия не выглядят убедительными.

Мирноград на карте

Кевлюк добавляет: если командование сил обороны, командование 7-го корпуса быстрого реагирования, примут решение отступить из Мирнограда, наши подразделения отойдут в район Доброполья. Это радикально изменит соотношение сил и средств именно там. Получив внезапное численное преимущество, Силы обороны будут контратаковать и противник может потерпеть довольно болезненное поражение.

"То есть мы фактически обменяем утраченный Мирноград на укрепленное Доброполье (имеется в виду район, а не конкретный населенный пункт – ред.)", — объясняет военный.

Он добавляет, что точно не известно, какой вариант дальнейшего ведения оборонной операции выберет командующий украинскими силами в этом районе. Но прогноз полковника следующий: ВСУ будут обороняться максимально долго, чтобы у Украины была более уверенная переговорная позиция при любых условиях и на любых площадках, а наши дипломаты могли опираться на устойчивость Вооруженных Сил именно в районе Покровска.

Какие стратегические цели России сейчас

Кевлюк говорит, что на Покровск наступает группировка войск "Центр", а на Александровском направлении, в частности на Гуляйполе, наступает группировка войск "Восток". Это две разные группировки. У каждого есть свои задачи; они взаимодействуют только на стыке своих операционных зон, но зависят друг от друга минимально.

"Что касается оперативной ценности Покровска: его потеря была бы оскорбительной и неприятной, но не смертельной. Для сил обороны это не означает ни краха всей обороны в Донецкой области, ни тем более стратегического поражения", — объясняет полковник.

А вот для России захват Покровска — очередной повод покричать об "освобождении" еще одного города на Донбассе. Однако оперативный выигрыш они фактически не получают. Логистические коммуникации силы обороны давно перестроили, и обеспечение города и Покровско-Мирноградского плацдарма уже осуществляется по другим маршрутам. Поэтому говорить о какой-то оперативной потере не приходится.

Впрочем, чем ближе противник продвигается к административной границе с Днепропетровской и Запорожской областями, тем сложнее становится дальнейшая оборона Вооруженных сил Украины на рубежах, обустроенных в более глубоком тылу, добавляет полковник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аналитик Дмитрий Снегирев объяснил изменение тактики россиян под Покровском.