"Місто поділено навпіл". Які прогнози щодо Покровська та просування росіян

На місто наступає угруповання російських військ "Центр"

Тривалий час ситуація у Покровську залишається важко, наразі фактично контроль міста поділено навпіл. Однак відхід підрозділів ЗСУ відкидати не можна.

Про це "Телеграфу" розповів Віктор Кевлюк, полковник запасу Збройних сил України з 35-річним досвідом військової служби та експерт Центру оборонних стратегій у матеріалі: "Головна загроза — не Покровськ. Росіяни готують удар південніше і маскуються під цивільних".

Що треба знати:

Наразі Покровськ утримує 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ та підпорядковані йому військові частини

Боротьба за місто може тривати довго, але для цього треба ресурси

Втрата Покровська не буде стратегічною поразкою

Як каже Кевлюк, наразі Покровськ утримує 7-й корпус ДШВ та підпорядковані йому військові частини. На цьому напрямку події можуть розвиватися за кількома сценаріями. Адже є правий фланг – Покровськ, є лівий – Мирноград, а між ними розташований український плацдарм.

"У Покровську сили оборони фактично зачистили північні околиці міста від противника й усіляко перешкоджають ворогу перетнути залізничну лінію, що проходить через місто. Контроль над Покровськом наразі фактично поділений порівну", — пояснює полковник.

Покровськ на карті

В окремих районах міста українські підрозділи ізолювали штурмові групи росіян й поступово їх знищують. В інших — виникають ситуації, коли наші підрозділи, що ведуть оборону, опиняються оточеними з усіх боків. Тому сказати, у який бік зараз схиляються терези, досить важко, наголошує Кевлюк.

"Якщо сили оборони зможуть утримувати маршрути постачання гарнізону Покровська, боротьба може тривати ще довго", — додає військовий.

Щодо Мирнограда, полковник каже, що тут також можливі різні варіанти. Наразі противник присутній на південних околицях і намагається прорватися до міста зі сходу, але ані там, ані там його дії не виглядають переконливими.

Мирноград на карті

Кевлюк додає: якщо командування Сил оборони, командування 7-го корпусу швидкого реагування, ухвалять рішення відступити з Мирнограда, наші підрозділи відійдуть у район Добропілля. Це радикально змінить співвідношення сил і засобів саме там. Отримавши раптову чисельну перевагу, Сили оборони контратакуватимуть і противник може зазнати доволі болючої поразки.

"Тобто ми фактично обміняємо втрачений Мирноград на укріплене Добропілля (мається на увазі район, а не конкретний населений пункт – ред.)", — пояснює військовий.

Він додає, що достеменно не відомо, який варіант подальшого ведення оборонної операції обере командувач українських сил у цьому районі. Але прогноз полковника наступний: ЗСУ оборонятимуться максимально довго, щоб Україна мала більш впевнену переговорну позицію за будь-яких умов і на будь-яких майданчиках, а наші дипломати могли спиратися на стійкість Збройних Сил саме в районі Покровська.

Які стратегічні цілі Росії зараз

Кевлюк каже, що на Покровськ наступає угруповання військ "Центр", а на Олександрівському напрямку, зокрема на Гуляйполе, наступає угруповання військ "Восток". Це два різні угруповання. Кожне має свої завдання; вони взаємодіють лише на стику своїх операційних зон, але залежать одне від одного мінімально.

"Що стосується оперативної цінності Покровська: його втрата була б образливою та неприємною, але не смертельною. Для Сил оборони це не означає ані краху всієї оборони в Донецькій області, ані тим більше стратегічної поразки", — пояснює полковник.

А от для Росії захоплення Покровська — черговий привід покричати про "звільнення" ще одного міста на Донбасі. Однак оперативного виграшу вони фактично не отримують. Логістичні комунікації сили оборони давно перелаштували, і забезпечення міста та Покровсько‑Мирноградського плацдарму вже здійснюється іншими маршрутами. Тому говорити про якусь оперативну втрату не доводиться.

Втім, чим ближче противник просувається до адміністративного кордону з Дніпропетровською та Запорізькою областями, тим складнішою стає подальша оборона Збройних сил України на рубежах, облаштованих у глибшому тилу, додає полковник.

