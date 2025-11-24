Отключают до 3 очередей сразу. Какие графики действуют во всех регионах Украины 24 ноября

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 24 ноября, в течение всего дня в стране будет задействовано сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

График отключения света в Киеве 24.11.2025

Винницкая область

График отключения света в Винницкой области

Волынская область

График отключения света в Луцке и Волынской области 24.11.2025

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 24.11.2025

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 24.11.2025

Закарпатская область

График отключения света в Закарпатской области 24.11.2025

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 24.11.2025

Ивано-Франковская область

График отключения света в Ивано-Франковской области 24.11.2025

Киевская область

График отключения света в Киевской области 24.11.2025

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 24.11.2025

Львовская область

График отключения света во Львовской области 24.11.2025

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 24.11.2025

Одесская область

График отключения света в Одесской области 24.11.2025

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 24.11.2025

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 24.11.2025

Сумская область

График отключения света в Сумской области 24.11.2025

Тернопольская область

График отключения света в Тернопольской области 24.11.2025

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 24.11.2025

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 24.11.2025

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 24.11.2025

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 24.11.2025

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 24.11.2025

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказывал, что графики отключения света в Украине могут быть отменены уже скоро.