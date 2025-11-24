Отключают до 3 очередей сразу. Какие графики действуют во всех регионах Украины 24 ноября
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 24 ноября, в течение всего дня в стране будет задействовано сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Кировоградская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
Харьковская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Как сообщал "Телеграф", ранее эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказывал, что графики отключения света в Украине могут быть отменены уже скоро.