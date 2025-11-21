Свет вернется? Эксперт дал оптимистичный прогноз, когда исчезнут жесткие графики в Украине

Эксперт прогнозирует первые смягчения графиков уже с середины января

Длительные отключения света, которые действуют в настоящее время в Украине, могут быть отменены уже совсем скоро. Облегчение возможно после тяжелого периода для энергосистемы.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" эксперт по энергетике Андрей Закревский. Он считает, что уже с середины января начнутся постоянные отмены графиков.

А серьезное улучшение ситуации произойдет уже в феврале, когда появится солнечная генерация. отметил Андрей Закревский.

По словам эксперта, увеличение солнечной генерации в феврале и частичное восстановление оборудования позволят снизить дефицит в энергосистеме. Энергетики призывают украинцев и дальше экономить электроэнергию и следить за обновленными графиками.

Напомним, сейчас ситуация остается критической: жители Киева и других регионов продолжают сталкиваться с жесткими отключениями электроэнергии — в столице у некоторых потребителей света нет до 18 часов в сутки. Такая ситуация сложилась после массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре 19 и 21 ноября, которые существенно повредили оборудование и снизили объемы доступной генерации. В стране действуют стабилизационные и аварийные графики, фактически ограничивающие пользование электроэнергией большую часть суток.