Відключатимуть до 3 черг одночасно. Які графіки діють у всіх регіонах України 24 листопада
Читать на русском
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 24 листопада, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Як повідомляв "Телеграф", раніше експерт з енергетики Андрій Закревський розповідав, що графіки відключення світла в Україні можуть бути скасовані вже скоро.