Репетиторы перед НМТ подрывают семейные бюджеты: сколько платят украинцы

К лучшим учителям очереди с лета. Как ищут репетиторов для подготовки к НМТ в Украине и влетает ли это в копеечку родителям

Украинские семьи ежемесячно тратят десятки тысяч гривен на подготовку детей к НМТ, потому что многие родители уверены: без дополнительных занятий высокого балла не получить. Очереди к лучшим преподавателям расписаны еще прошлым летом, а цены на услуги постоянно растут.

"Телеграф" рассказывает, почему украинские школьники массово обращаются к репетиторам перед НМТ, сколько стоит такая подготовка в разных регионах и действительно ли без нее невозможно поступить в университет.

Кто готовится и сдает: три обязательных предмета и один на выбор

Национальный мультипредметный тест 2026 приближается, и одиннадцатиклассники, а также студенты вторых курсов колледжей активно готовятся к экзамену. Они будут сдавать три обязательных предмета: украинский язык, математику и историю Украины. Четвертый предмет каждый выбирает сам – это может быть украинская литература, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), физика или химия.

Для получения высокого балла большинство выпускников пользуются услугами репетиторов. Среди преподавателей – студенты педагогических университетов, школьные учителя, педагоги-пенсионеры и даже профессора высших учебных заведений. Каждая категория имеет свою ценовую политику и свой подход к обучению.

От 250 до 500+ гривен в час: сколько стоит подготовка к НМТ

Студенты педагогических вузов предлагают самые доступные цены – от 250 гривен в час занятия. Школьные учителя берут дороже – от 350 до 500 гривен за урок. Работники вузов устанавливают ставку от 500 гривен и выше, в зависимости от опыта и результатов своих учеников.

Самые популярные предметы подготовки – украинский язык, история, математика и английский. Занятия по этим дисциплинам стоят дороже из-за высокого спроса. Менее востребованные предметы, такие как биология, украинская литература и химия, обходятся дешевле – примерно 200-250 гривен в час. Интересно, что стоимость онлайн и офлайн занятий практически одинакова.

Сколько стоит подготовка к НМТ – разные категории

Как ищут репетиторов в селах, областных центрах и мегаполисах

В небольших городах и селах выбор ограничен – дети занимаются либо с собственными школьными учителями за плату, либо переходят на онлайн-формат. В областных центрах и других средних городах родители чаще ищут офлайн преподавателей, ориентируясь на рекомендации знакомых. Сарафанное радио работает лучше любой рекламы.

В больших городах, в частности в Киеве, большинство школьников учатся онлайн или посещают специализированные школы подготовки к НМТ. Одной из причин, почему родители выбирают онлайн-вариант, является также ситуация с безопасностью.

Многие молодые преподаватели, только начинающие набирать учеников, активно ведут социальные сети, публикуют полезные лайфхаки и интересные материалы для подготовки. А к педагогам с проверенными результатами, о которых говорит весь город, очереди формируются с начала лета предыдущего года.

Ролики по подготовке к НМТ

Мария, учительница одной из школ, в комментарии журналистам объясняет, как образуется цена: "Сейчас учителя менее 300 гривен за урок не берут. Это тяжелая работа, а еще ответственность за результат.

И занимает для учителя подготовка одного ученика не час, когда он непосредственно занимается. Еще нужно дополнительное время – чтобы подготовиться к занятию, вспомнить следующую тему (так, учителя тоже могут забывать определенные аспекты), подготовить материалы для урока, сложные случаи, которые могут возникнуть, распечатать ученику дидактические материалы, таблицы для более быстрого и более легкого изучения темы, тесты».

Альтернатива репетиторам: онлайн-платформы, приложения и подготовительные курсы при вузах

Кроме личных занятий с преподавателями, есть другие варианты подготовки. Онлайн-платформы предлагают комплексные материалы: видеоуроки с возможностью пересмотра, общение с преподавателями через чаты, тесты разного уровня сложности и разбор типичных ошибок.

Предложения от онлайн-платформ

Также работают специализированные школы подготовки к НМТ и курсы при университетах.

Многие университеты предлагают собственные программы подготовки к НМТ

На рынке представлены мобильные приложения для подготовки – как бесплатные, так и платные. Они позволяют тренироваться в любой свободный момент, отслеживать прогресс и работать над слабыми темами.

Елена, мама одиннадцатиклассника, поделилась своим опытом: "Считаю, что эти все походы к репетиторам – это пустая трата денег. Тем более если ученик все эти годы хоть посредственно учился, то нет нужды тратить такие деньги".

"Мы с мужем посчитали — минимум 300 грн по трем предметам хотя бы один раз в неделю - это почти 4 тысячи из бюджета семьи ежемесячно. А у нас трое детей, всем что-то надо. Поэтому украинский язык, который сын знает хорошо, подтягиваем с помощью бесплатных роликов (в Youtube, TikTok полно видео). Историю учит сам", — рассказала Елена.

Женщина добавляет, что единственными занятиями, которые сын посещает офлайн, является английский язык. Обучение по этой дисциплине Елена считает не только подготовкой к НМТ, но и выгодной инвестицией в будущее ребенка.

