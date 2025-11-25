Репетитори перед НМТ підривають сімейні бюджети: скільки платять українці

До найкращих вчителів черги з літа. Як шукають репетиторів для підготовки до НМТ в Україні і чи влітає це в копієчку батькам

Українські родини щомісяця витрачають десятки тисяч гривень на підготовку дітей до НМТ, бо багато батьків впевнені: без додаткових занять високого балу не здобути. Черги до найкращих викладачів розписані ще з минулого літа, а ціни на послуги постійно зростають.

"Телеграф" розповідає, чому українські школярі масово звертаються до репетиторів перед НМТ, скільки коштує така підготовка в різних регіонах і чи справді без неї неможливо вступити до університету.

Хто готується і що здають: три обов'язкові предмети та один на вибір

Національний мультипредметний тест 2026 року наближається, і одинадцятикласники, а також студенти других курсів коледжів активно готуються до іспиту. Вступники складатимуть три обов'язкові предмети: українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет кожен обирає сам – це може бути українська література, біологія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська), фізика або хімія.

Щоб отримати високий бал, більшість випускників користується послугами репетиторів. Серед викладачів – студенти педагогічних університетів, шкільні вчителі, педагоги-пенсіонери та навіть професори вищих навчальних закладів. Кожна категорія має свою цінову політику і свій підхід до навчання.

Від 250 до 500+ гривень за годину: скільки коштує підготовка до НМТ

Студенти педагогічних вузів пропонують найдоступніші ціни – від 250 гривень за годину заняття. Шкільні вчителі беруть дорожче – від 350 до 500 гривень за урок. Працівники вищих навчальних закладів встановлюють ставку від 500 гривень і вище, залежно від досвіду та результатів своїх учнів.

Найпопулярніші предмети для підготовки – українська мова, історія, математика та англійська. Заняття з цих дисциплін коштують дорожче через високий попит. Менш затребувані предмети, такі як біологія, українська література та хімія, обходяться дешевше – приблизно 200-250 гривень за годину. Цікаво, що вартість онлайн та офлайн занять практично однакова.

Скільки коштує підготовка до НМТ - різні категорії

Як шукають репетиторів у селах, обласних центрах та мегаполісах

У невеликих містах та селах вибір обмежений – діти займаються або з власними шкільними вчителями за плату, або переходять на онлайн-формат. В обласних центрах та інших середніх містах батьки частіше шукають викладачів офлайн, орієнтуючись на рекомендації знайомих і знайомих знайомих. Сарафанне радіо працює краще за будь-яку рекламу.

У великих містах, зокрема Києві, більшість школярів навчається онлайн або відвідує спеціалізовані школи підготовки до НМТ. Однією з причин, чому батьки обирають онлайн-варіант, також є безпекова ситуація.

Багато молодих викладачів, які тільки починають набирати учнів, активно ведуть соціальні мережі, публікують корисні лайфхаки та цікаві матеріали для підготовки. А до педагогів з перевіреними результатами, про яких говорить все місто, черги формуються ще з початку літа попереднього року.

Ролики з підготовки до НМТ

Марія, вчителька однієї зі шкіл, у коментарі журналістам пояснює, як утворюється ціна: "Зараз вчителі-мовники менше ніж 300 гривень за урок не беруть. Це важка робота, а ще відповідальність за результат.

І займає для вчителя підготовка одного учня не годину, коли він безпосередньо займається. Ще потрібен додатковий час – щоб підготуватись до заняття, підгадати наступну тему (так, вчителі теж можуть забувати певні аспекти), підготувати матеріали для уроку, складні випадки, які можуть виникнути, роздрукувати учню дидактичні матеріали, таблиці для швидшого і легшого вивчення теми, тести".

Альтернатива репетиторам: онлайн-платформи, додатки і підготовчі курси при вузах

Крім індивідуальних занять з викладачами, існують інші варіанти підготовки. Онлайн-платформи пропонують комплексні матеріали: відеоуроки з можливістю повторного перегляду, спілкування з викладачами через чати, тести різного рівня складності та розбір типових помилок.

Пропозиції від онлайн-платформ

Також працюють спеціалізовані школи підготовки до НМТ та курси при університетах.

Багато університетів пропонують власні програми підготовки до НМТ

На ринку представлені мобільні додатки для підготовки – як безкоштовні, так і платні. Вони дозволяють тренуватися у будь-який вільний момент, відстежувати прогрес та працювати над слабкими темами.

Олена, мама одинадцятикласника, поділилася своїм досвідом: "Вважаю, що ці всі походи до репетиторів – то є пуста трата грошей. Тим більше якщо учень всі ці роки хоч посередньо вчився, то нема потреби витрачати такі гроші".

"Ми собі з чоловіком порахували – мінімум 300 грн з трьох предметів хоча б один раз на тиждень – це майже 4 тисячі з бюджету сім'ї щомісяця. А у нас троє дітей, всім щось треба. Тому українську мову, яку син знає добре, підтягуємо за допомогою безкоштовних роликів (в ютубі, тіктоці повно інформації), робимо тисячу тестів. З математики оплатили доступ до онлайн-платформи. Історію вчить сам", — розповіла Олена.

Жінка додає, що єдиними заняттями, які син відвідує офлайн, є англійська мова.Навчання з цієї дисципліни Олена вважає не стільки підготовкою до НМТ, але й вигідною інвестицією у майбутнє дитини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як держава систематично "заморожує" виплату справедливої зарплати педагогам і чому молодий вчитель замість 24 тисяч гривень отримує лише вісім.