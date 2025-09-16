Учителя должны зарабатывать втрое больше: как государство обходит законы об охране труда

"Телеграф" рассказывает, как государство систематически "замораживает" выплату справедливой зарплаты педагогам и почему молодой учитель вместо 24 тысяч гривен получает всего восемь.

Украинский учитель самой низкой категории получает сейчас всего 8 тысяч гривен в месяц. С 2026 года, когда повысят минимальную зарплату до 8647 гривен, педагог должен получать немного большую сумму. Однако на самом деле даже молодой специалист после университета должен зарабатывать не менее 24 тысяч гривен.

Такая норма прописана в украинском законодательстве, но уже не выполняется годами. "Телеграф" рассказывает, почему государство систематически нарушает собственные обязательства перед педагогами и как обходит законы о справедливой оплате труда.

Закон есть, а денег нет: почему учителя недополучают определенные законом средства

Статья 61 Закона "Об образовании" четко устанавливает размер зарплаты для педагогов. Должностной оклад учителя самой низкой квалификационной категории должен быть равен трем минимальным заработным платам. При нынешней минималке в 8 тысяч гривен это означает 24 тысячи для начинающего педагога.

Законодатели предусмотрели поэтапное введение этой нормы до 2023 года. Прошло уже через два года после установленного срока, но учителя до сих пор не видят обещанных денег. Причина проста — ежегодно при принятии государственного бюджета эту норму откладывают из-за нехватки средств.

Статья 61 Закона "Об образовании"

Павел Розенко, бывший министр труда и социальной политики, в комментарии "Телеграфу" раскрывает механизм, как государство обходит собственные обязательства. "У работников культуры, образования и т.п. размер зарплаты зависит от финансирования госбюджета Украины, есть расходы государственного бюджета на образование и здравоохранение. Если они увеличиваются, повышение будут, не увеличиваются — повышения не будет".

Что касается нормы о трех минимальных зарплатах, то здесь Розенко комментирует так: "Да, действительно, в законе это прописано, но каждый год эти нормы приостанавливаются либо государственным бюджетом Украины, либо другими нормативно-правовыми актами, то есть они сейчас не действуют".

Почему государству выгодно недоплачивать педагогам и что будет с образованием дальше

Впрочем, недофинансирование образования имеет определенную экономическую логику для государства. Выплата справедливой, прописанной законом зарплаты всем педагогам, нуждалась в кардинальном пересмотре бюджетных приоритетов. Речь идет о десятках миллиардов гривен в год.

По данным Министерства образования, в украинских школах не хватает более 19 тысяч педагогов, и это только в городах. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности, где учителя из-за нехватки кадров часто совмещают преподавание нескольких предметов и не всегда похожих дисциплин.

Низкая зарплата также заставляет педагогов работать на полторы-две ставки. Это приводит к выгоранию, и, как следствие, сказывается на качестве образования.

Репетиторство, хенд-мейд и вечерние смены: как украинские педагоги спасаются от бедности

Как рассказала в комментарии "Телеграфу" пожелавшая оставаться анонимной учительница Галина Г. педагогические работники оказались в затруднительном положении.

"В прошлом учебном году я имела 30 часов, а это полторы ставки, то есть 6-7 уроков ежедневно, плюс другие виды деятельности (проверка тетрадей, составление конспектов и т.п.). Это очень тяжело и физически и морально, хотя имею 10 лет опыта в школе. А то, что сейчас делают с молодыми специалистами — это просто беда. Кто пойдет в школу за 8 тысяч, где тебя вымотают все нервы? Этой зарплаты педагогу хватит где-то на неделю".

По ее словам, учителям нужно как-то выкручиваться, чтобы не считать каждую копейку до зарплаты.

"Из моих знакомых учителей все имеют подработки, особенно молодые. Каждый делает что может: репетиторство, работа няней после уроков или на выходных, пишет сценарии для событий, решает контрольные работы студентам, выполняет письменные работы… Кто-то работает в магазине в вечернюю смену или занимается хенд-мейдомСписок можно продолжать бесконечно. Потом до 1 ночи проверяешь тетради или готовишься к открытому уроку, а утром на работу идешь просто никакой. Многие ездят на заработки в Польшу на уборку урожая во время летних каникул".

Репетиторство, как объясняет Галина, — неплохая прибавка к зарплате. К примеру, учитель украинского языка может заработать примерно 250-400 грн за урок.

Но есть те предметы, по которым учитель не может быть репетитором, потому что это не востребовано. Например, с музыки или физкультуры. Тогда они ищут другие пути выхода из ситуации.

