Фото дня. Как дети спали у турникетов метро во время атаки на Киев

РФ била по столице дронами, "Кинжалами" и не только

Ночью 25 ноября Россия атаковала Киев и Украину. Многие киевляне во время этого удара находились в укрытиях и метро, куда спустился и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал несколько фотографий, одна из которых лучше всего демонстрирует современные реалии Украины.

На одном из снимков видно, как люди постелили матрацы, карематы и легли отдыхать прямо в метро. Ведь уже заранее догадывались — атака будет долгой, а ночевать дома опасно.

Больше всего в глаза бросается то, как маленький ребенок с мамой спит в метро, когда в Киеве гремят мощные взрывы. Этот снимок хорошо демонстрирует, что уже более 3 лет украинские дети по всей территории страны вынуждены взрослеть под взрывы и террор России. Фактически маленькие украинцы лишены нормального детства и слишком близко знакомы со страхом.

Украинцы в метро во время атаки на Киев 25 ноября. Фото: Ян Доброносов

Для этих детей в будущем звуки фейерверков и самолеты будут ассоциироваться не с чем-то хорошим, а с войной. Однако даже такие тяжелые времена и печальные события не дают украинцам падать духом. Это хорошо показывает бабушка, стоящая на фото слева. Пожилая женщина с кем-то разговаривает в метро во время российской атаки и улыбается. Это может показаться очень странным, ведь улыбаться во время атаки может не каждый.

Однако эта улыбка пожилой женщины действительно демонстрирует несокрушимость украинцев, которые даже в самые темные времена могут найти свет и повод для радости. А это очень важно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Киев после ночной атаки и что известно о пострадавших, погибших.