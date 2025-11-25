Його не уникнути? Політолог назвав найболючіше питання мирного плану Трампа

Україна повинна мати зброю відплати, каже Олександр Леонов

При обговоренні мирних планів – президента США Дональда Трампа і європейського – буде порушено три принципові питання, дуже важливі для України. І якщо два з них можна врегулювати шляхом домовленостей із нашими західними союзниками, то третє цілковито залежить від агресора.

Що потрібно знати:

600 тисяч "багнетів" — це армія мирного часу

Україна повинна мати далекобійну зброю, здатну вражати ворога на 3000 км

Україну змушують обмінювати свою територію на свою ж

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

— Що стосується обмеження української армії, коли лунали цифри 600 тисяч, 800 тисяч — важливий момент, що ці обмеження, стосуються тільки мирного часу. Україна не зможе тримати настільки розгорнуту армію, але є можливість тримати частину армії кадрованої, щоб автоматично у разі поновлення агресії наповнити її людьми, — каже політичний експерт.

З його словами, є механізми, коли кожен резервіст буде приписаний до певної військової частини і знатиме, куди їхати і що робити у разі нової агресії.

— І з цієї точки зору важливим буде і зняття обмежень для України на зброю. Наприклад, ракети середньої дальності, тобто 2000-3000 км (хоча середньої дальності — це до 5 000 км). Це дозволить мати зброю відплати, якщо Україна накопичить і балістику, і крилаті ракети, то це дозволить завдати удару у відповідь по Росії, якщо поновиться агресія, — наголосив виконавчий директор "Пенти".

На його думку, під час обговорення мирних планів буде виникати багато питань і нюансів.

— Безумовно, найболючіше питання, яке зараз буде звучати — це т.зв. "обмін територіями", бо вочевидь мова йде про обмін територіями українськими, а не обмін території між Росією і Україною. І це дійсно проблемне питання, хоча, на жаль, багато хто говорить, що його не уникнути і це один із принципових елементів, на якому буде наполягати Росія, підсумував Олександр Леонов.

