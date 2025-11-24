Укр

ЕС готов воевать за Украину? Почему в сознании европейцев произошел "тектонический сдвиг"

Игорь Тимофеев
Евросоюз пока полагается на военную мощь НАТО
Евросоюз пока полагается на военную мощь НАТО. Фото Getty Images

Европейский Союз имеет свой аналог 5-й статьи НАТО

Обсуждение Украиной т.н. "мирного плана" Дональда Трампа с нашими европейскими партнерами показало, что Европа неразрывно связывает безопасность и мир в Украине с безопасностью и миром в Европе. И если Соединенные Штаты не гарантируют нам защиту от российской агрессии, это сделает Евросоюз.

Что нужно знать:

  • Украина сможет стать членом Североатлантического альянса
  • Европейский Союз активно развивает свою военную компоненту
  • В какой-то момент европейцы будут готовы воевать за Украину.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Он напомнил, что вопрос суверенитета Украины является главным и важным, что подчеркивают и сами Соединенные Штаты. Поэтому никаких ограничений Киева в его политике, в том числе внешней, не может быть. А требование, чтобы Украина внесла соответствующие изменения в Конституцию, скорее всего, будет снято.

— Но предлагают вариант, что вступление в НАТО возможно, только если есть согласие всех стран. Кроме того, что Венгрия и Словакия блокируют вступление Украины в НАТО, Соединенные Штаты могли бы предоставить определенные гарантии, пока будут блокировать вступление Украины в НАТО. Но вопрос в том, что это временное явление, поскольку меняются не только правительства, но и ситуация, — подчеркнул политолог.

По его мнению, спустя какое-то время Украина сможет стать членом Альянса.

— Более того, есть интересный момент: когда говорим о пятой статье НАТО, мы забываем, что у Европейского Союза есть аналог этой статьи, он даже еще жестче. Но проблема в том, что в Европейском Союзе нет военной составляющей, военного крыла, и поэтому эта правка мертва, — говорит политический эксперт.

По его словам, сейчас Европейский Союз активно развивает военную часть. И может случиться, что Украина получит гарантии уже как член Евросоюза.

— Тем более, сейчас речь идет о фактическом создании нового военного альянса, который будет готов не просто гарантировать украинскую безопасность (мне кажется, это еще один тектонический сдвиг в сознании европейцев), но и воевать за Украину, если Россия возобновит боевые действия,

подчеркнул исполнительный директор "Пенты".

По его мнению, важно, что и Европейский Союз, и страны Большой семерки высказались категорически против "мирного плана" Трампа.

— Дональд Трамп оказался в одиночестве не только во внешней политике, но и во внутренней, когда республиканцы выступили против. Поэтому он вынужден идти на уступки, идти навстречу — жесткие сроки отменены, это положительный момент, поскольку позволяет более тщательно проработать разные механизмы, чтобы это теоретически могла "проглотить" и Россия, потому что европейский план, скорее всего, будет отвергнут Россией, — подытожил Александр Леонов.

