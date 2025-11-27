Война России против Европы: Бабченко назвал неожиданный козырь Украины

Амбиции Путина могут его погубить, если он попробует сцепиться с НАТО

Любое подписание мира сейчас это пауза в войне. Если Россия распорядится этим временем, чтобы проверить НАТО на прочность, то для Украины это будет спасением.

Что нужно знать:

Европа сможет собрать армию в случае нападения ВС РФ.

Россиянам будет тяжело сражаться не только из-за ресурсов НАТО.

Украина в стороне не останется.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил оппозиционный российский журналист, блогером и военный корреспондент Аркадий Бабченко.

Детальнее читайте в материале: "Россияне вернутся домой и начнут резать друг друга: Бабченко о мирном плане и революции в РФ".

По его мнению, если Путин, например, попытается пробить Сувалкский коридор, то в войну будет вовлечена Польша — после украинской, вероятно, лучшая армия в Евросоюзе.

"Сразу вступает в войну Литва, Латвия, Эстония. А это еще худо-бедно 5 миллионов человек. Если вступает Эстония, то вступает и Финляндия (еще плюс 9 миллионов человек). Если Финляндия, то, я думаю, и Швеция в стороне не окажется. То есть какой-то ресурс, более-менее нормальный, мы уже имеем. Плюс все-таки еще Британия, Канада. Хочет [Путин] попробовать напасть на НАТО? Ну пусть попробует", — говорит Бабченко.

Но россиянам будет тяжело сражаться не только из-за ресурсов НАТО, отмечает журналист, но и из-за их качества.

"Авиацией НАТО превосходит Россию в 4,5 раза. Это без США. Если с США в 13 раз (!) авиация НАТО сильнее российской. По бронетехнике превосходство приблизительно в 4 раза. По флоту превосходство в разы. И причем это превосходство не столько численное, сколько качественное. Все, в чем Россия превосходит НАТО, это дроны с ракетами и артснарядами и практически неограниченный ресурс пущенного мяса. Относительно артснарядов в прошлом месяце Евросоюз уже заявил, что вышел на тот же на уровень, который делает сейчас Россия (хотя еще полгода назад Россия в 2,5 раза превосходила весь Евросоюз)", — объяснил военный корреспондент.

К добавок ко всему, считает собеседник, Украина в стороне не останется.

"А на два фронта Россия не сможет воевать, это однозначно", — резюмировал Бабченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп думает о предстоящем соглашении по войне в Украине.