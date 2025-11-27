Війна Росії проти Європи: Бабченко назвав несподіваний козир України

Амбіції Путіна можуть його занапастити, якщо він спробує зчепитися з НАТО

Будь-яке підписання миру зараз це пауза у війні. Якщо Росія розпорядиться цим часом, щоб перевірити НАТО на міцність, для України це буде порятунком.

Що потрібно знати:

Європа зможе зібрати армію у разі нападу ЗС РФ.

Росіянам буде важко боротися не лише через ресурси НАТО.

Україна осторонь не залишиться.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив опозиційний російський журналіст, блогер та воєнний кореспондент Аркадій Бабченко.

Детальніше читайте у матеріалі: "Росіяни повернуться додому і почнуть різати один одного: Бабченко про мирний план та революцію в РФ".

На його думку, якщо Путін, наприклад, спробує пробити Сувалкський коридор, то до війни буде залучена Польща — після української, ймовірно, найкраща армія в Євросоюзі.

"Відразу входить у війну Литва, Латвія, Естонія. А це ще 5 мільйонів людей. Якщо вступає Естонія, то вступає Фінляндія (ще плюс 9 мільйонів). Якщо Фінляндія, то, я думаю, і Швеція осторонь не виявиться. Тобто якийсь ресурс, більш-менш нормальний, ми вже маємо. Плюс таки ще Британія, Канада. Хоче [Путін] спробувати напасти на НАТО? Ну, нехай спробує", — каже Бабченко.

Але росіянам важко буде боротися не лише через ресурси НАТО, зазначає журналіст, а й через їхню якість.

"Авіація НАТО перевищує Росію в 4,5 рази. Це без США. Якщо зі США в 13 разів (!) авіація НАТО сильніша за російську. За бронетехнікою перевага приблизно в 4 рази. По флоту перевага у рази. І причому ця перевага не стільки чисельна, скільки якісна. Все, в чому Росія перевершує НАТО, це дрони з ракетами та артснарядами та практично необмежений ресурс гарматного м’яса. Щодо артснарядів минулого місяця Євросоюз уже заявив, що вийшов на той же рівень, який робить зараз Росія (хоча ще півроку тому Росія в 2,5 рази перевершувала весь Євросоюз)", — пояснив воєнний кореспондент.

На додаток до всього, вважає співрозмовник, Україна осторонь не залишиться.

"А на два фронти Росія не зможе воювати, це однозначно", — резюмував Бабченко.

