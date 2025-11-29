"Это как другая жизнь": Черновол пригласила Ермака в свое подразделение

Черновол подчеркивает: в ее взводе нет политики, только боевые задачи

Экснардепка, военная и общественная деятельница Татьяна Черновол заявила о готовности взять бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака в свое подразделение. Она отметила, если он действительно хочет на фронт — может начать жизнь "обычного бойца без прошлого".

Черновол отметила, что у нее хорошие условия службы, а каждому находится работа по способностям. "Мы маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой работой, никаких контактов и публичности. Занимаемся только войной, никакой политики", — пишет она в соцсети "Фейсбук".

Сообщение Черновол о Ермаке

Относительно того, чем именно в подразделении мог бы заниматься Ермак, Черновол тоже написала. По ее мнению, эксголове ОП "зайдет" быть пилотом дрона Mavic, однако требуется предварительная подготовка.

"Азы изучить не трудно, это не фпв. Трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать "белки в глаз", бегать за не дотянувшим дроном. Поэтому сначала будет вторым номером снаряжать дрон боеприпасом, выносить на взлет, работать штурманом",— говорится в сообщении.

Отставка Ермака

Утром 28 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски у Андрея Ермака. Ближе к вечеру был обнародован президентский указ об освобождении Ермака от должности. Владимир Зеленский отметил, что Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию. Президент также заявил о предстоящем полном обновлении структуры Офиса президента.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, кто может стать преемником Ермака в Офисе президента. Напомним, что Ермак был также главой украинской делегации на переговорах. Его также заменят и в этой роли, но пока есть только предположение кем.