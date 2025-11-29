"Це як інше життя": Чорновол запросила Єрмака у свій підрозділ

Чорновол підкреслює: у її взводі немає політики, лише бойові задачі

Екснардепка, військова та громадська діячка Тетяна Чорновол заявила про готовність взяти колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака до свого підрозділу. Вона зазначила, якщо він справді хоче на фронт — може почати життя "звичайного бійця без минулого".

Чорновол наголосила, що в неї хороші умови служби, а кожному знаходиться робота за здібностями. "Ми маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями і нашою бойовою роботою, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики", — пише вона в соцмережі "Фейсбук".

Допис Чорновол про Єрмака

Щодо того, чим саме в підрозділі міг би займатися Єрмак, Чорновол також написала. На її думку, ексголові ОП "зайде" бути пілотом дрона Mavic, проте потрібна попередня підготовка.

"Ази вивчити не важко, це не фпв. Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати "білці в око", бігати за дроном, що не дотягнув. Тому спочатку буде другим номером споряджати дрон боєприпасом, виносити на взліт, працювати штурманом", — йдеться в дописі.

Відставка Єрмака

Вранці 28 листопада детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки у Андрія Єрмака. Ближче до вечора було оприлюднено президентський указ про звільнення Єрмака з посади. Володимир Зеленський зазначив, що Єрмак подав заяву про відставку за власним бажанням. Президент також заявив про майбутнє повне оновлення структури Офісу президента.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто може стати наступником Єрмака у Офісі президента. Нагадаємо, що Єрмак був також очільником української делегації на переговорах. Його також замінять і в цій ролі, але поки є тільки припущення ким.