Назначение военного главой ОП будет положительно воспринято войском и значительной частью общества — политолог

Это сыграет в большой плюс и для восстановления авторитета Офиса Президента и для самого Владимира Зеленского

Появление военного на посту главы Офиса Президента Украины имеет свои преимущества и является вполне возможным.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя кадровую перезагрузку, которую анонсировал Президент Владимир Зеленский.

"Аргумент номер один: в условиях военного времени это было бы адекватно вызовам, которые сейчас существуют перед страной. Во-вторых, сугубо имиджево. Если меняют человека, который имел такое огромное влияние, а на смену ему приходит человек гораздо менее известный и влиятельный, имидж военного будет играть в плюс — при условии, что это будет настоящий военный, а не "паркетный" генерал или полковник — кто не служил на реальной войне, а делал только карьеру по штабам", — отметил он.

Также Владимир Фесенко отметил, что человек с военным опытом и хорошей репутацией, которую уважают в армии, сыграет в большой плюс и для восстановления авторитета Офиса Президента и для самого президента Зеленского.

Это будет положительно воспринято и украинскими войсками, и значительной частью украинского общества, и значительной частью наших партнеров резюмировал политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Ермак рассказал, как после увольнения изменятся его отношения с Зеленским.