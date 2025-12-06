Ветер собьет с ног. Какие погодные сюрпризы ждут Украину 7 декабря
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Днем температура поднимется до 9° тепла
Погода в первое воскресенья декабря будет комфортной для прогулок, но прохладной. Украинцев ожидает порывистый ветер с прогнозируемым зимним морозом в ночное время.
Что нужно знать:
- Воскресенье в Украине будет облачным, без дождя и снега
- Ночью в Украине ожидается мороз до -3°
- Ветер местами будет сильным — до 20 м/с
В воскресенье в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр. Температурный фон будет умеренным для начала декабря: ночью столбики термометров покажут от 2° тепла до 3° мороза, а днем воздух прогреется до 1-6° тепла.
На юге страны и в Закарпатской области ночная температура будет чуть выше — от 1 до 6° тепла, днем воздух прогреется до 4-9° тепла.
Ветер ожидается юго-восточный и восточный со скоростью 7-12 м/с, однако на юге и юго-востоке страны местами возможны порывы до 15-20 м/с. Такой ветер может создавать небольшие неудобства, поэтому жителям этих регионов рекомендуется быть внимательными при нахождении на открытом воздухе.
Отметим, что метеорологическая зима в Украине до сих пор не наступила. Ранее "Телеграф" писал, что ученые ожидают еще более теплую зиму в этом году.