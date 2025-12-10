Придется платить другим? Как повлиять на соседа, который не хочет менять стояк

Бывают случаи, когда совладелец отказывается участвовать в финансировании расходов

Одна из самых распространенных коммунальных проблем — отказ соседей участвовать в замене стояков в многоэтажках. Однако в этом случае все зависит отнюдь не только от хозяина квартиры.

Что нужно знать:

Работы выполняют ОСМД, ЖЭК или управляющая компания

Расходы покрываются за счёт взносов всех совладельцев

Если договориться об оплате не удалось — вопрос решается через суд

Об этом "Телеграфу" рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус. По ее словам, замена стояков не является обязанностью отдельного совладельца квартиры.

Обслуживания внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирного дома осуществляется исполнителем и включает комплекс работ по техническому обслуживанию и проведению текущего ремонта внутридомовых систем от внешней поверхности стены дома к точке присоединения жилого (нежилого) помещения в течение всего периода их эксплуатации пояснила адвокат.

То есть, такие работы, как замена стояка, должны осуществлять:

ОСМД

ЖЭК

управляющая компания

А оплата за замену стояка производится за счет взносов жильцов многоквартирного дома.

При этом Брус пояснила, что бывают случаи, когда совладелец отказывается участвовать в финансировании расходов на замену стояка.

В таком случае можно направить письменное требование к совладельцу по оплате ремонтных работ. Если же в досудебном порядке этот вопрос не удалось решить, то стоимость замены стояка возможно взыскать в судебном порядке подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в советских домах канализационные трубы делали из чугуна. Они выглядели прочными, а поэтому некоторые до сих пор боятся пластиковых аналогов из-за стереотипа о надежности.