Больше, чем просто обувь: почему Папа Римский носит красные ботинки

Папа Франциск нарушил этот церковный дресс-код

Папа Римский традиционно носит красные ботинки, имеющие глубокое символическое значение в католической традиции. Этот обычай достигает веков и связан с несколькими важными аспектами веры и истории Церкви.

Красный цвет символизирует кровь мучеников, которые отдали свою жизнь за веру, а также напоминает о страданиях Иисуса Христа во время Его крестного пути. Детальнее об этом пишет BBC News.

На протяжении веков римские папы носили красную кожаную обувь. Однако Папа Франциск, избранный в 2013 году, решил отказаться от традиционных красных ботинок в пользу простых черных туфель, которые он носил еще до понтификата.

Папа Франциск. Фото Getty Images

Этот выбор был воспринят как проявление скромности и отказ от внешней роскоши.

Более того, Франциск выразил пожелание быть похороненным в тех же ботинках, в которых ходил ежедневно.

В последний путь Папу Франциска провели в обычной черной обуви. Фото Getty Images

Историческое происхождение

Традиция ношения красной обуви Папой имеет корни еще во времена Римской империи, когда красный цвет был признаком высокого статуса и власти. В средние века Папы носили красные бархатные или шелковые туфли с золотыми украшениями. Со временем дизайн менялся.

Папа Павел VI упростил обувь, отказавшись от декоративных элементов. А Папа Бенедикт XVI восстановил традицию красных ботинок, которые для него изготовлял итальянский мастер Адриано Стефанелли.

Ранее "Телеграф" писал, зачем Католической церкви нужен Папа Римский и каковы его обязанности. У Папы есть собственный штат монахинь и камердинер.