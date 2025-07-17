Вы точно её помните: какая обувь была самой модной в 90-х

Это был один из самых популярных трендов 90-х

Каждый период в истории характеризуется разными модными тенденциями, которые периодически повторяются. Так в конце 90-х, после выхода фильма "Титаник", были популярны топы с изображением главных героев. Однако это был не единственный тренд этого периода.

В конце 90-х — начале 2000-х в Украине появился на тренд на пластиковые или резиновые сандалии, которые еще называли "желейными". Они состояли из переплетенных полосок и застегивались сбоку на косточке. Через пластик или резину ноги просвечивались и могли "дышать" благодаря дыркам.

"Желейные" сандалии из 90-х, фото из сети

"Желейные" сандалии были очень удобными и стильными, поэтому пользовались популярностью среди женской части населения. Их одевали в сочетании с брюками, джинсами, платьями и юбками, потому что они считались универсальным вариантом. Такая обувь придавала игривому настроению даже самым спокойным образам. Их носили как на работу, так и на прогулки или дискотеки, выбирая как нейтральные цвета, так и яркие.

"Желейные" сандалии из 90-х, фото из сети

Розовые сандалии, фото corriere.it

Интересно, что в 2024 году "желейные" сандалии снова вернулись в моду. Дизайнеры в определенной степени переосмыслили модели с 90-х и предложили другие модели такой обуви. В частности, на больших танкетках, в виде вьетнамок и на каблуке. Для модниц пластиковые и резиновые сандалии стали символом детства или юности и вызывают приятную ностальгию.

Сандалии-вьетнамки, фото Vogue

Сандалии на высоких танкетках, фото Vogue

Сандалии снова в моде, фото trendy-u.com

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