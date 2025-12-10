Миллиардер обвиняет украинские власти, а не Кремль

Вадим Новинский долго формировал образ "православного" олигарха и стал одним из главных финансовых доноров УПЦ МП. Публично он говорит о притеснениях церкви, но избегает упоминаний о Путине и о российском влиянии. Его выступления часто повторяют тезисы, совпадающие с российской пропагандой.

Что нужно знать:

Новинский обвиняет Киев в войне

Олигарх никогда не упоминает о Путине

Миллиардер дал интервью пропагандисту Карлсону

Об этом "Телеграф" рассказывает в своем эксклюзивном материале. Подробнее читайте здесь: "Новинский даже под санкциями зарабатывает в Украине и призывает сменить власть: "самый православный" украинский олигарх пытается сохранить свое влияние".

Вадим Новинский много лет поддерживает УПЦ МП и сохраняет связи с религиозными кругами, связанными с Московским патриархатом. Именно деньги помогли ему перейти из статуса бизнесмена к влиятельной фигуре среди церковных иерархов, а также попасть в Верховную Раду в прошлом.

После начала полномасштабной войны Новинский собрал у себя представителей УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием. Он неоднократно заявлял о якобы притеснениях верующих, но при этом не говорил о связи УПЦ МП с Русской православной церковью, настоятель которой входит в синод РПЦ, говорится в материале "Телеграфа".

Новинский также дал интервью американскому комментатору Такеру Карлсону, известному разговором с Владимиром Путиным. Во время интервью олигарх говорил о "дискриминации православных", однако не упомянул о существовании ПЦУ и не затронул тему влияния Кремля на религиозные процессы.

В последние годы Новинский все чаще делает публичные заявления, перекликающиеся с российскими нарративами. В своих сообщениях он обвиняет украинские власти в войне и говорит о необходимости ее смены.

Именно "Ермаковщина" в своем внешнеполитическом измерении стала прологом к войне. Ермак и Зеленский создали в стране систему устрашения и терроризации граждан. С отставкой Ермака вертикаль страха рухнула, написал он после отставки Андрея Ермака.

Официально бизнес Новинский передал руководителям еще в 2013 году, когда стал нардепом. Однако финансовые возможности оставили его влиятельным в религиозной сфере и медийном пространстве. Именно благодаря состоянию Новинский продолжает оставаться одним из ключевых союзников УПЦ МП и наиболее заметным сторонником этой структуры в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Янукович предоставил гражданство Новинскому по просьбе Порошенко. Блогер раскрыл интересные детали.