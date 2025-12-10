Плюс один год обучения: скоро харьковские школьники будут учиться по новым правилам

В школах заработает новая модель

Харьковским школьникам предстоит еще один учебный год и новый формат старшей школы. С 2027 года в Украине запускают 12-летнюю учебу, а 10-12 классы станут профильными.

Что нужно знать:

Старшая школа станет профильной

Ученик сам выбирает направление

Профиль можно изменить в 10 классе

Учащиеся смогут сами выбирать направление обучения и изучать меньшее количество предметов, но глубже. Об этом рассказала эксперт швейцарско-украинского проекта DECIDE Яна Брусенцова, пишет "Объектив".

Изменения происходят в рамках реформы "Новой украинской школы", переходящей к профильному обучению в старших классах. Реформа уже длится несколько лет и сейчас переходит к этапу старшего звена.

В нынешней модели старшеклассники изучают многие дисциплины одновременно. С реформой ребенок после 9 класса будет выбирать профиль и будет больше часов именно на предметы, необходимые для поступления в вуз или будущую профессию.

Где будут учиться школьники после 9 класса

Формат предусматривает три направления – языково-литературное, социально-гуманитарное и STEM. Они будут отличаться набором специальных предметов, а базовая часть (украинский язык, математика и т.п.) останется для всех.

Брусенцова отметила, что в 10 классе у детей будет адаптационный год, чтобы определиться окончательно. Если профиль не подошел – его позволят изменить.

Как изменится обучение

Введение 12-летки начнется в 2027 году, когда первые "нушевцы" дойдут до старшей школы. Именно эта группа станет первой, кто будет учиться на год дольше и будет составлять программу профильной старшей школы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что зарплаты учителям повысят в два этапа. В Раде назвали даты и новые цифры.