Терехов все объяснил. Зачем Харьков снова украсили к праздникам, несмотря на критику

Мэр рассказал правду о декорациях

Харьков засиял новогодними огнями, хотя на улицах города раздаются сирены. Праздничные инсталляции появились возле оперного театра, в саду Шевченко и на станциях метро, но ни одной гривны из городского бюджета на них не потратили.

Что нужно знать:

Декор установлен на средства бизнеса

Использовали преимущественно прошлогодние установки

Локации: центр города и метро

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, пишет местное издание "Думка". По его словам, все композиции были установлены за счет социально ответственного бизнеса.

Ни копейки бюджетных средств мы не потратили. Это результат моих договоренностей с бизнесом, с людьми, неравнодушными к Харькову, подчеркнул мэр.

Украшения уже установили в саду имени Шевченко, Центральном парке, у сухого фонтана на площади Свободы и на некоторых станциях метро. Городские власти использовали большей частью прошлогодние декорации, что позволило дополнительно сэкономить средства.

Зачем праздновать под обстрелами: ответ критикам

Терехов объяснил, почему город традиционно украшают на большинство праздников, несмотря на войну и критику. По его словам, праздничные локации призваны поддерживать людей в сложное время.

"Кто-то критикует меня, вот зачем вы украшаете город к новогодним праздникам, зачем вы к каждому празднику украшаете, но это эмоции человека, эмоции города. И я горжусь тем, что сегодня в наш город приезжают на праздники, потому что интересно для гостей города, для эмоций города, для продвижения города".

Мэр подчеркнул, что праздничные локации — это не о развлечениях, а о поддержке людей. Декорации помогают городу бороться с эмоциональной усталостью, а гости и горожане приезжают на праздничные локации именно по ощущение тепла и нормальности.

Где в Харькове можно увидеть новогодние установки

Основные праздничные локации расположены по всему центру города. У станции метро "Университет" напротив Госпрома стоит огромная фигура Святого Николая.

Святой Николай в Харькове

В саду Шевченко на месте центрального фонтана установили инсталляцию с фигурами на коньках, неподалеку стоит семья оленей. Аллеи украшены сияющими фонарями, на одной из дорожек сделана праздничная арка.

Установка с фигурами на коньках

Площадку у оперного театра украсили фигурой новогоднего оленя, чешуйками и елками с игрушками. Здесь также обустроили фотозону "Нездамний Харків".

Фотозона "Незламний Харків"

Перед Зеркальной струей установили огромную снежинку и елочные шары, сам фонтан украсили праздничной иллюминацией. У здания горсовета устроили еще одну фотозону, а вдоль дороги сделали арку из сияющих шаров.

Предпраздничный Харьков

Традиция подземного праздника: елка в метро

Главную новогоднюю елку города традиционно установили на станции метро "Университет". Здесь также обустроили фотозоны, а потолок украсила праздничная иллюминация.

Эта традиция возникла в 2022 году, когда началась полномасштабная война. В целях безопасности главную городскую елку впервые перенесли под землю. В подземке также обустроили резиденцию Святого Николая.

Главная елка Харькова

На станции метро "Исторический музей" тоже стоит елка и сказочный домик. В декабре 2024 года праздничными инсталляциями украсили те же локации в центре Харькова.

В мэрии подчеркнули, что с начала вторжения город не покупал новых украшений — все они использовались раньше, в частности, до 2022 года. Многие фигуры в прошлые годы стояли в Центральном парке, а в этом году украшают центр города.

