Харків чекає справжня зимова казка. Коли місто засипле снігом та вдарять морози

"Мінуси" триматимуться кілька днів поспіль

На зміну помірно теплій зимі в Харків незабаром прийдуть сильні морози. Вже з неділі, 14 грудня, українців очікує значне похолодання.

Що треба знати:

Вночі 14 грудня температура опуститься до -6 градусів

Похолодання триватиме всього кілька днів

Прогнозується сильний сніг на період похолодання

Про це "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Детальніше читайте у матеріалі: "В Україну сунуть морози до -12. Де наступного тижня буде найхолодніше".

За його словами, вже цього тижня з 14 грудня на схід України прийде сильне похолодання. Воно не омине й Харків, де, за даними Ventusky, прогнозується до -6 градусів вночі та до -4 градусів вдень. Опадів на неділю синоптики не прогнозують.

Погода в Харкові 14 грудня

У понеділок та вівторок, 15-16 грудня, морози продовжать триматись у Харкові. Там стовпчик термометра опуститься до -5 градусів. Протягом дня "плюсової" температури можна не чекати, адже морози триматимуться всю добу.

Погода в Харкові 15 грудня

Погода в Харкові 16 грудня

Водночас портал meteofor.com навпаки обіцяє, що протягом усього похолодання Харків накриватимуть снігопади. Подекуди рівень опадів на добу сягне 5,4 мм. Враховуючи сильні морози, можна припустити, що на кілька днів місто порине у справжню зимову казку зі снігом та морозами.

Погода в Харкові 14-16 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, чому вартує прийти до Харківського зоопарку навіть взимку.