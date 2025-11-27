Тысяча от Зеленского зависла: почему в одном из популярных супермаркетов не принимают оплату

Купить товары пока невозможно

Потратить тысячу от Зеленского ("Зимнюю тысячу"), как оказалось, в настоящий момент можно далеко не везде. Один из популярных супермаркетов в Украине только планирует внедрять систему для оплаты.

Об этом пишут Факты.

Речь идет о сети супермаркетов VARUS. Представители компании в комментарии журналистам рассказали, что на данный момент расплатится тысячей Зеленского в их магазинах невозможно.

Справка: VARUS – украинская сеть супермаркетов, основанная в 2003 году кипрской компанией "Weygant Enterprises limited". В октябре 2022 года сеть насчитывала 116 супермаркетов.

Магазин Варус в Днепре. Фото: Википедия.

Систему для оплаты планируют внедрять, однако точные сроки пока неизвестны.

