Тысяча от Зеленского зависла: почему в одном из популярных супермаркетов не принимают оплату
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Купить товары пока невозможно
Потратить тысячу от Зеленского ("Зимнюю тысячу"), как оказалось, в настоящий момент можно далеко не везде. Один из популярных супермаркетов в Украине только планирует внедрять систему для оплаты.
Об этом пишут Факты.
Речь идет о сети супермаркетов VARUS. Представители компании в комментарии журналистам рассказали, что на данный момент расплатится тысячей Зеленского в их магазинах невозможно.
Справка: VARUS – украинская сеть супермаркетов, основанная в 2003 году кипрской компанией "Weygant Enterprises limited". В октябре 2022 года сеть насчитывала 116 супермаркетов.
Систему для оплаты планируют внедрять, однако точные сроки пока неизвестны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить поездами "Укрзализныци". Речь идет о 3000 км. Будет стартовать программа с 1 декабря.