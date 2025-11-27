Неожиданный поворот: тысячу Зеленского не принимает один из крупнейших интернет-магазинов
Данный тип оплаты недоступен на сайте
Украинцы начали получать тысячу от Зеленского ("зимнюю поддержку"), однако, как оказалось, потратить её можно далеко не везде. Один из самых популярных интернет-магазинов страны не принимает оплату даже за товары украинского производства.
Об этом сообщает "Телеграф".
Речь идет об интернет-магазине Rozetka. Кака выяснил наш корреспондент, возможность оплаты "зимней тысячей" на сайте не предусмотрена.
Справка: Розетка — украинский интернет-магазин и маркетплейс, созданный в 2004 году как интернет-магазин по продаже парфюмерии и косметики. С июня 2005 года начал работать как интернет-магазин по продаже техники, "которую можно включить в розетку". С 2019 года полноценно начал работу как маркетплейс, в 2020 году запустился как франшиза. Имеет более 400 отделений в 122 городах и поселках Украины.
Добрый день, уважаемый Клиент! К сожалению, использование средств начисленных в рамках программы "Зимняя е Поддержка" на сайте невозможно. Данный тип оплаты недоступен на сайте
Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці". Йдеться про 3000 км. Стартуватиме програма з 1 грудня.