Неожиданный поворот: тысячу Зеленского не принимает один из крупнейших интернет-магазинов

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Автор
Зимняя тысяча
Зимняя тысяча

Данный тип оплаты недоступен на сайте

Украинцы начали получать тысячу от Зеленского ("зимнюю поддержку"), однако, как оказалось, потратить её можно далеко не везде. Один из самых популярных интернет-магазинов страны не принимает оплату даже за товары украинского производства.

Об этом сообщает "Телеграф".

Речь идет об интернет-магазине Rozetka. Кака выяснил наш корреспондент, возможность оплаты "зимней тысячей" на сайте не предусмотрена.

Справка: Розетка — украинский интернет-магазин и маркетплейс, созданный в 2004 году как интернет-магазин по продаже парфюмерии и косметики. С июня 2005 года начал работать как интернет-магазин по продаже техники, "которую можно включить в розетку". С 2019 года полноценно начал работу как маркетплейс, в 2020 году запустился как франшиза. Имеет более 400 отделений в 122 городах и поселках Украины.

Добрый день, уважаемый Клиент! К сожалению, использование средств начисленных в рамках программы "Зимняя е Поддержка" на сайте невозможно. Данный тип оплаты недоступен на сайте

уточнили в поддержке магазина.

Тысяча Зеленского не проходит на Rozetka

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці". Йдеться про 3000 км. Стартуватиме програма з 1 грудня.

Теги:
#Выплаты #Тысяча Зеленского #Зимняя поддержка