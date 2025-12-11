Сколько будем платить за киловатт энергии с 1 января: подорожает ли свет

Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока

Стоимость электроэнергии для населения в Украине с 1 января 2026 года не изменится. Действующий тариф продлили до конца отопительного сезона (то есть до 30 апреля 2026-го).

Что нужно знать:

НКРЭКУ повысила тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2026

С 1 января для населения ничего не изменится — тарифы остаются прежними

Моратория на рост стоимости нет, цена может вырасти по решению правительства

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию "Укрэнерго".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2026 году на 7,2%. Однако, как отмечают энергетики, на стоимость электроэнергии для населения изменение тарифов НЭК "Укрэнерго" не влияет, поэтому тарифы для бытовых потребителей не изменятся.

Тариф, как и ранее, зафиксирован постановлением правительства № 632 и составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Как пишет OBOZ.UA, cсылаясь на собеседников в правительстве, сейчас никто возможности пересмотра цены на электроэнергию не рассматривает. Действующий тариф продлили до конца отопительного сезона.

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Важно напомнить, что стоимость электроэнергии не ограничена мораторием. Поэтому ее можно повышать, когда соответствующее решение примет правительство. И это уже делали во время войны. Если украинцы до 1 июня 2024-го платили за ток от 2,64 грн за 1 кВт*ч (в зависимости от объемов), то сейчас 1 кВт*ч стоит уже 4,32 грн.

Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока уже в следующем году. Однако какой будет цена, пока не известно.

