Почему не градусы? Счетчики тепла показывают гигакалории, как их понимать
Гигакалория принята как стандартная единица тепловой энергии для расчета тарифов
Многие счетчики тепла отображают показатели в виде гигакалорий (Гкал), а не в градусах, что может ввести в ступор некоторых людей, сталкивающимися с передачей показателей впервые. Однако именно такие устройства оказываются на деле наиболее удобными для потребителя ибо отечественные теплоснабжающие предприятия предпочитают принимать показания именно в этих единицах.
Что нужно знать:
- Гигакалории показывают реальное количество потребленной тепловой энергии
- Градусы показывают лишь степень нагрева, но не количество тепла
- Теплосчетчик считает не только температуру, но и объем воды (теплоносителя), прошедшего через него, а также разницу температур
"Телеграф" рассказывает о том, почему счетчики измеряют именно гигакалории.
Что такое гигакалории
Счетчик тепла показывает гигакалории, а не градусы, потому что он измеряет реальное количество потребленной тепловой энергии, а не только температуру, которая является лишь одной из составляющих. Гкал – это международная единица энергии, которая учитывает температуру, объем теплоносителя и разницу температур между трубопроводами.
Почему именно эти единицы
- Дело в том, что градусы показывают лишь степень нагрева, но не количество тепла. Чтобы обогреть комнату, нужно не просто нагреть воду, а передать определенное количество энергии. Гкал — это мера этой энергии.
- Теплосчетчик же считает не только температуру, но и объем воды (теплоносителя), прошедшего через него, а также разницу температур между подачей и обраткой.
- Гигакалория принята как стандартная единица тепловой энергии для расчета тарифов за отопление, что позволяет делать справедливые начисления для всех потребителей.
Таким образом выходит, что Гкал – это более точная и полная единица для учета теплопотребления, чем просто градусы.
Как перевести показатели в Гкал
Если счетчик ведет учет тепла в других единицах, то перевести показания в гигакалории можно в соответствии со следующими соотношениями:
- 1000 кВт/ч = 1 МВт = 0,86 Гкал;
- 1 ГДж = 0.24 Гкал
Например:
- Счетчик тепла насчитал 3250 кВт/ч, что в переводе в Гкал составит:
3250*0,86 = 0,396 Гкал.2,795 Гкал.
- Счетчик тепла насчитал 1,650 ГДж, что в переводе в Гкал составит:
1,650*0,24 = 0,396 Гкал.0,396 Гкал.
