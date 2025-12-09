Укр

Почему не градусы? Счетчики тепла показывают гигакалории, как их понимать

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Счетчик
Счетчик. Фото Коллаж "Телеграфа"

Гигакалория принята как стандартная единица тепловой энергии для расчета тарифов

Многие счетчики тепла отображают показатели в виде гигакалорий (Гкал), а не в градусах, что может ввести в ступор некоторых людей, сталкивающимися с передачей показателей впервые. Однако именно такие устройства оказываются на деле наиболее удобными для потребителя ибо отечественные теплоснабжающие предприятия предпочитают принимать показания именно в этих единицах.

Что нужно знать:

  • Гигакалории показывают реальное количество потребленной тепловой энергии
  • Градусы показывают лишь степень нагрева, но не количество тепла
  • Теплосчетчик считает не только температуру, но и объем воды (теплоносителя), прошедшего через него, а также разницу температур

"Телеграф" рассказывает о том, почему счетчики измеряют именно гигакалории.

Что такое гигакалории

Счетчик тепла показывает гигакалории, а не градусы, потому что он измеряет реальное количество потребленной тепловой энергии, а не только температуру, которая является лишь одной из составляющих. Гкал – это международная единица энергии, которая учитывает температуру, объем теплоносителя и разницу температур между трубопроводами.

Счетчик тепла
Пример счетчика, который показывает гигакалории

Почему именно эти единицы

  • Дело в том, что градусы показывают лишь степень нагрева, но не количество тепла. Чтобы обогреть комнату, нужно не просто нагреть воду, а передать определенное количество энергии. Гкал — это мера этой энергии.
  • Теплосчетчик же считает не только температуру, но и объем воды (теплоносителя), прошедшего через него, а также разницу температур между подачей и обраткой.
  • Гигакалория принята как стандартная единица тепловой энергии для расчета тарифов за отопление, что позволяет делать справедливые начисления для всех потребителей.

Таким образом выходит, что Гкал – это более точная и полная единица для учета теплопотребления, чем просто градусы.

Как перевести показатели в Гкал

Если счетчик ведет учет тепла в других единицах, то перевести показания в гигакалории можно в соответствии со следующими соотношениями:

  • 1000 кВт/ч = 1 МВт = 0,86 Гкал;
  • 1 ГДж = 0.24 Гкал

Например:

  • Счетчик тепла насчитал 3250 кВт/ч, что в переводе в Гкал составит:

3250*0,86 = 0,396 Гкал.2,795 Гкал.

  • Счетчик тепла насчитал 1,650 ГДж, что в переводе в Гкал составит:

1,650*0,24 = 0,396 Гкал.0,396 Гкал.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в хрущевках такие низкие потолки.

Теги:
#Тарифы #Показатели #Счетчики