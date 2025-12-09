Почему не градусы? Счетчики тепла показывают гигакалории, как их понимать

Гигакалория принята как стандартная единица тепловой энергии для расчета тарифов

Многие счетчики тепла отображают показатели в виде гигакалорий (Гкал), а не в градусах, что может ввести в ступор некоторых людей, сталкивающимися с передачей показателей впервые. Однако именно такие устройства оказываются на деле наиболее удобными для потребителя ибо отечественные теплоснабжающие предприятия предпочитают принимать показания именно в этих единицах.

Что нужно знать:

Гигакалории показывают реальное количество потребленной тепловой энергии

Градусы показывают лишь степень нагрева, но не количество тепла

Теплосчетчик считает не только температуру, но и объем воды (теплоносителя), прошедшего через него, а также разницу температур

"Телеграф" рассказывает о том, почему счетчики измеряют именно гигакалории.

Что такое гигакалории

Счетчик тепла показывает гигакалории, а не градусы, потому что он измеряет реальное количество потребленной тепловой энергии, а не только температуру, которая является лишь одной из составляющих. Гкал – это международная единица энергии, которая учитывает температуру, объем теплоносителя и разницу температур между трубопроводами.

Пример счетчика, который показывает гигакалории

Почему именно эти единицы

Дело в том, что градусы показывают лишь степень нагрева, но не количество тепла. Чтобы обогреть комнату, нужно не просто нагреть воду, а передать определенное количество энергии. Гкал — это мера этой энергии.

Теплосчетчик же считает не только температуру, но и объем воды (теплоносителя), прошедшего через него, а также разницу температур между подачей и обраткой.

Гигакалория принята как стандартная единица тепловой энергии для расчета тарифов за отопление, что позволяет делать справедливые начисления для всех потребителей.

Таким образом выходит, что Гкал – это более точная и полная единица для учета теплопотребления, чем просто градусы.

Как перевести показатели в Гкал

Если счетчик ведет учет тепла в других единицах, то перевести показания в гигакалории можно в соответствии со следующими соотношениями:

1000 кВт/ч = 1 МВт = 0,86 Гкал;

1 ГДж = 0.24 Гкал

Например:

Счетчик тепла насчитал 3250 кВт/ч, что в переводе в Гкал составит:

3250*0,86 = 0,396 Гкал.2,795 Гкал.

Счетчик тепла насчитал 1,650 ГДж, что в переводе в Гкал составит:

1,650*0,24 = 0,396 Гкал.0,396 Гкал.

