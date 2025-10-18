В Запорожье объявили карантин из-за опасного вредителя. Что известно о зловещем насекомом

Впервые этот вредитель появился в Украине в 2023 году

В части Запорожья ввели карантин из-за опасного насекомого. Там обнаружили желто-бурого мраморного клопа.

Карантин установлен в Вознесеновском и Днепровском районах города на общей площади 45,021 га, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области. В этих районах проводятся фитосанитарные мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очагов опасного вредителя, представляющего угрозу для культурных и дикорастущих растений.

Когда вредитель впервые был обнаружен на территории Украины

Родиной желто-бурого мраморного клопа (Halyomorpha halys Stal.) является Азия, однако сейчас он распространен в США и Европе. В Украине вредителя впервые обнаружили в 2023 году – в Запорожской и Днепропетровской областях.

Желто-бурый мраморный клоп

Желто-бурый мраморный клоп убивает фрукты и не только

Это насекомое является вредителем более 100 видов растений: плодовых деревьев, декоративных растений, полевых культур. Среди сельскохозяйственных культур он угрожает кукурузе, пшенице, гороху, огурцам, помидорам и т.д.

Взрослая особь и личинки

Во время "обеда" жуки и личинки прокалывают хоботком кожицу плодов, молодую кору на побегах или поверхности листа. Затем они впрыскивают специальные пищеварительные ферменты и высасывают сжиженные питательные вещества. В результате на плодах возникает некроз, а на листьях — повреждения. После этого растения также становятся более уязвимыми ко вторичным инфекциям. В большинстве случаев фрукты становятся непригодными для употребления.

Яблоко, поврежденное клопом

Желто-бурый мраморный клоп – методы борьбы

Наиболее эффективный способ избавиться от вредителя – применение химических препаратов. Обработку проводят весной, когда развивается первое поколение клопа (в этот период иммунитет насекомых ослаблен). Кроме того, в период зимовки вредителя собирают и сжигают.

Клопы набрасываются на фрукты и овощи

