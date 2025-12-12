При -10 градусах света почти не будет: ждать ли такой температуры в Харькове

Нагрузка ляжет и на те участки сети, которые уже сейчас подпадают под графики

При сильных и длительных морозах в Украине может резко ухудшится ситуация с отключениями света. В Харькове период, близкий к опасному, судя по прогнозам погоды, может наступить уже в декабре или начале января.

Что нужно знать:

Отключения света могут быть сильнее при сильном падении температур

Потребление электроэнергии возрастет настолько резко, что даже максимальный импорт не поможет

Похолодание в Харькове ожидается уже в декабре

Так, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, если среднесуточная температура в течение целой недели будет держаться на уровне -10°C и ниже, украинская энергосистема войдет в критический режим работы. Он объяснил, что потребление электроэнергии возрастет настолько резко, что даже максимальный импорт и вся имеющаяся внутренняя генерация не смогут покрыть дефицит.

Зайченко говорит, что при сильных морозах дополнительная нагрузка ляжет и на те участки сети, которые уже сейчас подпадают под графики почасовых отключений. В то же время глава "Укрэнерго" успокоил: существенного ухудшения графика по сравнению с нынешним не ожидается — "больше чем четыре очереди одновременно вводить не планируем, если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры".

Что будет с погодой в Харькове ближайшее время

Согласно прогнозу meteo.ua, самый холодный период для города в декабре ожидается 29-31 числа. Тогда столбики термометров на 3 дня упадут до уровня -6-7 градусов. В начале января (с 3 по 6 число) на термометрах, вероятно, можно будет видеть -4-5 градусов.

Погода в Харькове

С таким прогнозом совпадает мнение синоптиков сайта meteofor. Они также прогнозируют похолодание в конце декабря-начале января. Однако, по их мнению, такая погода может продержаться дольше. Морозы от -4 до -6 прогнозируются непрерывно с 29 декабря по 4 января.

Погода в Харькове

Вывод

Таким образом погода в Харькове уже в этом месяце может приблизится к опасным показателям, однако достигнуть критической отметки и продолжительности, вероятно, все же не сможет.

