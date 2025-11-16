Пожары, взрывы и подозрительные прилеты: Россию всю ночь атаковали дроны (фото, видео)

Местные наблюдали яркие вспышки в небе и слышали громкие звуки атаки

В ночь на 16 ноября в ряде российских городов прогремели взрывы. В Волгограде дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, в Новвокуйбышевске Самарской области — вероятно, был удар по подстанции и также по НПЗ.

Что нужно знать:

Местные заявляли в соцсетях о не менее возьми взрывах в Новокуйбышевске

В двух городах РФ возникли серьёзные пожары в результате атаки неизвестными БПЛА

Из-за дроновой угрозы Росавиация" ввела ограничения на деятельность аэропорта Самары

Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях. Появились видно и фото, на которых видны пожары после прилетов в городах РФ.

Взрывы в Волгограде

Неизвестный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Вероятно, это случилось в результате работы российского ПВО. Или же россияне заглушили его РЭБ, в результате чего случилось падение на дом.

Волгоград на карте

Помимо того, атака была по НПЗ "Лукойл". На месте случился масштабный пожар.

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — предприятие топливно-масляного профиля в Волгограде. Завод перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Нефть поступает по нефтепроводу Самара — Тихорецк.

НПЗ "Лукойл"

Готовая продукция отгружается железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Основным регионом поставки нефтепродуктов является Южный федеральный округ, часть продукции отгружается на экспорт. По данным на 2015 год, объём переработки нефти составил 12,6 млн т, при мощности завода 15,7 млн т/год.

Взрывы в Самарской области

Ночью в Новокуйбышевске раздалась серия взрывов. В местных пабликах пишут, что их было не менее восьми в черте города. Также россияне жаловались на яркие вспышки в небе.

Новокуйбышевск на карте

Как сообщают OSINT-каналы, дроны поразили Новокуйбышевский НПЗ. На опубликованных фото и видео видно, что на месте начался пожар.

"Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Входит в группу ПАО "НК "Роснефть". Мощность НПЗ составляет 8,8 млн тонн нефти в год. На сегодняшний день это самое мощное нефтеперерабатывающее предприятие среди заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть".

НПЗ производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии. К слову, до этого завод уже неоднократно был атакован неизвестными дронами.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завож

Также в Telegram-каналах сообщают, что в Самарской области был удар по подстанции.

Тревога в области из-за угрозы БПЛА была объявлена около 21:00 часов 15 ноября. В результате "Росавиация" ввела ограничения на деятельность аэропорта Самары.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 ноября в Волгограде и Туле прогремели взрывы.