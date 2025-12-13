Два дня на прощание. Где и когда будут хоронить Степана Гигу

Артист сам выбрал место, где будет похоронен

Прощание с украинским артистом Степаном Гигой состоится 14 декабря, в воскресенье. Музыканта похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, именно такова была последняя воля умершего.

Что нужно знать:

Прощание со Степаном Гигой начнется в 16:00

Похоронят музыканта на 75-м поле Лычаковского кладбища

Организацией занимается городская администрация Львова

"Степан Гига пожелал быть похороненным во Львове, на Лычаковском кладбище. Выполняем его последнюю волю и сообщаем о чине прощания с народным артистом Украины", — подчеркнул Садовый.

Он опубликовал распорядок, как будет проходить прощание:

Воскресенье, 14 декабря

Прощание начнется в 16.00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11).

В 19:00 – чин парастаса.

Прощание продлится до 23:00.

Понедельник, 15 декабря

В 14:00 – чин похорон в Гарнизонном храме.

Ориентировочно в 15:00 – общегородское прощание на площади Рынок.

Садовый подчеркнул, что похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища. Город занимается организацией прощания и захоронения.

Что известно о смерти Степана Гиги

Украинский артист скончался в возрасте 66 лет 12 декабря. Накануне он находился в реанимации из-за обострения вирусной болезни на фоне сахарного диабета. Врачи несколько дней боролись за жизнь Степана Гиги, но он умер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых популярных песнях артиста, которые слышали все украинцы.