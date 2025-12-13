Два дня на прощание. Где и когда будут хоронить Степана Гигу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Артист сам выбрал место, где будет похоронен
Прощание с украинским артистом Степаном Гигой состоится 14 декабря, в воскресенье. Музыканта похоронят на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, именно такова была последняя воля умершего.
Что нужно знать:
- Прощание со Степаном Гигой начнется в 16:00
- Похоронят музыканта на 75-м поле Лычаковского кладбища
- Организацией занимается городская администрация Львова
"Степан Гига пожелал быть похороненным во Львове, на Лычаковском кладбище. Выполняем его последнюю волю и сообщаем о чине прощания с народным артистом Украины", — подчеркнул Садовый.
Он опубликовал распорядок, как будет проходить прощание:
Воскресенье, 14 декабря
- Прощание начнется в 16.00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11).
- В 19:00 – чин парастаса.
- Прощание продлится до 23:00.
Понедельник, 15 декабря
- В 14:00 – чин похорон в Гарнизонном храме.
- Ориентировочно в 15:00 – общегородское прощание на площади Рынок.
Садовый подчеркнул, что похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища. Город занимается организацией прощания и захоронения.
Что известно о смерти Степана Гиги
Украинский артист скончался в возрасте 66 лет 12 декабря. Накануне он находился в реанимации из-за обострения вирусной болезни на фоне сахарного диабета. Врачи несколько дней боролись за жизнь Степана Гиги, но он умер.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых популярных песнях артиста, которые слышали все украинцы.