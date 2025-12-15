Света станет больше: две причины, почему дефицит электроэнергии уменьшится уже к концу недели
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эксперт объяснила, что именно поможет
Отключение электроэнергии стало повседневностью для миллионов людей в Украине. Российские удары по энергообъектам создали серьезный дефицит мощностей во многих регионах. Однако энергетики обещают улучшение уже на этой неделе, и на это есть две конкретные причины.
Что нужно знать:
- Энергосистема получит дополнительные 300 мАч
- Южноукраинский блок готовят к включению
- Передачу электроэнергии усилят между регионами
Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказала министр энергетики Украины в 2020 году, Заслуженный энергетик Украины, кандидат технических наук Ольга Буславец. Подробнее читайте здесь: "300 МВт прибавят уже скоро: эксминистр назвала точную дату улучшения ситуации со светом в Украине".
В начале недели в энергосистеме Украины ожидается дополнительный ресурс, который позволит частично выровнять ситуацию со светом в центре и на востоке страны. Речь идет об увеличении возможностей передачи электроэнергии между регионами по завершении ремонтов.
По словам Ольги Буславец, благодаря работам на объектах системы передачи Укрэнерго в сеть должно добавиться около 300 мАч перетока электроэнергии из западных областей в центральные и восточные регионы.
Кроме того, еще одним фактором улучшения должно стать возобновление работы блока Южноукраинской атомной электростанции. Его планируют подключить к сети в ближайшие выходные, что позволит увеличить общий объем доступной электроэнергии.
На выходных ждем включения блока Южноукраинской атомной станции – это добавит мощности,
Именно сочетание двух факторов – дополнительного перетока с запада страны и ввода в работу атомного блока – создаст возможность для более стабильного электроснабжения. Прежде всего, это касается регионов, где сейчас фиксируется наибольший дефицит.
В то же время речь не идет о полной отмене графиков отключений. Текущие изменения обладают ограниченным эффектом и зависят от технических возможностей системы передачи, а также общего уровня потребления электроэнергии в стране.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему запад Украины без отключений света. Эксминистерша энергетики дала простое объяснение.