Почему запад Украины без отключений света? Экс-министр энергетики дала простое объяснение

Промышленные регионы страдают от ограничений электроснабжения больше

В части областей Украины 15 декабря вообще не будут отключать свет. Находятся они в основном на западе страны, в частности это Львовская, Тернопольская, Закарпатская области.

Что нужно знать:

В западных областях большая генерация

Передать достаточные объемы электроэнергии в Центр и Восток технически сложно

В промышленных регионах потребление значительно выше

Почему в одних регионах ситуация с электроснабжением лучше, чем в других "Телеграфу" рассказала министр энергетики Украины в 2020 году, Заслуженный энергетик Украины Ольга Буславец. Она подчеркнула, что основная причина в том, что в западной части страны больше генерации, а в центр и восток ее передать в достаточном количестве нельзя.

Отдельные проблемы возникли из-за разгрузки Ровенского энергоблока. После догрузки ситуация в западных областях улучшилась настолько, что даже отменили графики отключения электроэнергия.

Более темы: 300 МВт прибавят уже скоро: экс-министр назвала точную дату улучшения ситуации со светом в Украине

Буславец подчеркнула: "Ситуация в регионе зависит от наличия собственной генерации, связей между разными регионами, системы передачи и распределения, объема потребления. Нельзя сравнить промышленный регион с большим потреблением и западную область с меньшим потреблением, где преобладает бытовой сектор".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полностью отменить графики отключений, согласно прогнозу эксперта, удастся не раньше середины весны 2026 года. Серьезные проблемы в столице — Киев может покрыть самостоятельно только 20-25% генерации, а системы транспортировки электроэнергии из Ровенской области получили серьезные повреждения.