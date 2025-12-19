Книга "Гений Израиля" об израильском феномене стала восьмой в серии "Еврейская библиотека", - Борис Ложкин

Книга Дэна Синора и Сола Сингера впервые выйдет на украинском

Книжная серия "Еврейская библиотека", в которой впервые на украинском языке издаются мировые бестселлеры о евреях и Израиле, пополнилась книгой "Гений Израиля. Устойчивость маленькой нации в нестабильном мире". Об этом сообщил Борис Ложкин, президент Еврейской конфедерации Украины, основавшей "Еврейскую библиотеку".

TELEGRAF.ua выступает информационным партнером выхода книги, изданной в издательстве "Наш Формат" при содействии коммуникационного агентства Ideas&Strategy, ЕКУ и семьи Евгения Зиновьевича Черняка.

"Гений Израиля" известного американского журналиста Дэна Синора и колумниста Jerusalem Post Сола Сингера стала своего рода продолжением их бестселлера "Страна стартапов: История израильского экономического чуда".

Как рассказал Ложкин, в "Гении Израиля" на примерах конкретных героев авторы исследуют более общий феномен израильтян: "Каким образом стране, на протяжении почти восьмидесяти лет находящейся в состоянии перманентной угрозы, удается развиваться. При этом опережая по многим показателям другие развитые и относительно спокойные демократии".

Согласно выводу Синора и Сингера, этот феномен кроется в самих людях, живущих в Израиле.

К составу феномена можно отнести, в частности, способность израильтян забывать о распрях и сплачиваться против угрозы их общему дому. Не менее важными для выяснения, в чем заключается гений Израиля, являются также уникальное еврейское образование, поощряющее инициативу, израильская медицина и многое другое.

"Все это вместе, несмотря на все проблемы, делает израильтян одними из самых счастливых на планете", — добавил президент ЕКУ.

Отметим, что книга Михаэля Бар-Зохара и Ниссима Мишаля "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки", вышедшая в "Еврейской библиотеке" в 2021 году, уже несколько лет подряд входит в ТОП предпочтений украинских читателей. В этом году в список бестселлеров вошла еще одна книга "Еврейской библиотеки" — "Встань и убей первым. Тайная история ликвидаций врагов Израиля" лауреата Пулитцеровской премии Ронена Бергмана.

В книжной серии о евреях и Израиле впервые на украинском языке были также изданы: "Израиль. История возрождения нации" д-ра Даниэля Гордиса, "Моя жизнь" Голды Меир, "Амазонки Моссада. Женщины в израильской разведке" Михаэля Бар-Зохара и Ниссима Мишаля, "Язык пророков. Жизнь Бен-Иегуды и невероятное возрождение иврита" Роберта Сент-Джона и "Не испугаюсь зла" Натана Щаранского.

Напомним, книгу известного диссидента советских времен Натана Щаранского "Не испугаюсь зла", впервые изданную в украинском переводе издательством "Фронезис", в этом году презентовали одновременно в Киеве и Иерусалиме.