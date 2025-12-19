Книга "Геній Ізраїлю" про ізраїльський феномен стала восьмою у серії "Єврейська бібліотека", - Борис Ложкін

Книга Дена Сінора та Сола Сінґера вперше вийде українською

Книжкова серія "Єврейська бібліотека", у якій вперше українською мовою видаються світові бестселери про євреїв та Ізраїль, поповнилася книгою "Геній Ізраїлю. Стійкість маленької нації у нестабільному світі". Про це повідомив Борис Ложкін, президент Єврейської конфедерації України, яка започаткувала "Єврейську бібліотеку".

TELEGRAF.ua є інформаційним партнером виходу книги, що видана у видавництві "Наш Формат" за сприяння комунікаційної агенції Ideas&Strategy, ЄКУ та родини Євгена Зінов’євича Черняка.

"Геній Ізраїлю" відомого американського журналіста Дена Сінора та колумниста Jerusalem Post Сола Сінґера стала своєрідним продовженням їхнього бестселеру "Країна стартапів: Історія ізраїльського економічного дива".

Як розповів Ложкін, у "Генії Ізраїлю" на прикладах конкретних героїв автори досліджують загальніший феномен ізраїльтян: "Яким чином країні, що впродовж майже вісімдесяти років перебуває у стані перманентної загрози, вдається розвиватися. При цьому випереджаючи за багатьма показниками інші розвинені і відносно затишні демократії".

За висновком Сінора й Сінґера, цей феномен полягає у самих людях, що живуть в Ізраїлі.

До складу цього феномену можна віднести, зокрема, здатність ізраїльтян забувати про чвари і згуртовуватися проти загрози їхньому спільному дому. Не менш важливими для з’ясування, у чому полягає геній Ізраїлю, є також унікальна єврейська освіта, яка заохочує ініціативу, ізраїльська медицина тощо.

"Усе це разом, попри усі негаразди, робить ізраїльтян одними з найщасливіших на планеті", — додав президент ЄКУ.

Зазначимо, що книга Міхаеля Бар-Зохара і Ніссіма Мішаля "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки", що вийшла в "Єврейській бібліотеці" у 2021 році, вже кілька років поспіль перебуває у ТОП вподобань українських читачів. Цьогоріч до переліку бестселерів увійшла ще одна книга "Єврейської бібліотеки" — "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю" лауреата Пулітцерівської премії Ронена Бергмана.

У книжковій серії про євреїв та Ізраїль вперше українською мовою були також видані: "Ізраїль. Історія відродження нації" д-ра Даніеля Гордіса, "Моє життя" Голди Меїр, "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці" Міхаеля Бар-Зохара і Ніссіма Мішаля, "Мова пророків. Життя Бен-Єгуди та неймовірне відродження івриту" Роберта Сент-Джона та "Не злякаюся зла" Натана Щаранського.

Нагадаємо, книгу відомого дисидента радянських часів Натана Щаранського "Не злякаюся зла", вперше видану в українському перекладі видавництвом "Фронезис", цьогоріч презентували одночасно у Києві та Єрусалимі.