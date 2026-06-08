Можно ли вычислить уклониста в вузе? Как в Украине проверяют студентов 25+

Функции Госслужбы ограничены

Массовое обучение мужчин старше 25 лет — существенный вызов для страны. Однако сказать, все ли они пошли в студенты для уклонения от мобилизации, нельзя.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак.

Больше об этом читайте в материале "Десятки тысяч украинских мужчин могут потерять отсрочку: что известно".

По его словам, функция его ведомства только одна — посмотреть, как были зачислены ученики, как они учатся, посещают ли они занятия и действительно ли они присутствуют в учебных заведениях.

"То, что мы видим, показывает, что есть масштабные вызовы по обучению таких лиц", — резюмирует глава Госслужбы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минобороны серьезно рассматривает возможность массового привлечения иностранцев для службы в ВСУ и готово давать таким военным около 10 тысяч долларов в месяц.

Также мы писали о том, как в ВСУ прокомментировали слухи о подготовке мобилизации женщин. Там подчеркнули, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений.