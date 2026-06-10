Футбольный сталкер приехал на ЧМ-2026: за кем следит необычный фанат (видео)

Болельщик просто выкрикивает фамилию игрока

Необычный фанат центрального полузащитника сборной Германии Леона Горецка засветился в США. Там "Ди Маншафт" готовится к старту на чемпионате мира по футболу-2026.

Что нужно знать

Сборная Германии стартует на ЧМ-2026 14 июня

Личный фанат Горецка прибыл на Мундиаль

Видео с футбольным сталкером стало вирусным в сети

Горецка далеко не самый популярный игрок сборной Германии, однако фанат-сталкер стал преследовать именно Леона. Об этом сообщает "Телеграф".

В сети набирает популярность подборка видео, на которых болельщик выкрикивает фамилию игрока. Это происходило в разное время в разных местах, а теперь дело дошло до ЧМ-2026. Примечательно, что личный фанат Леона не пытается с ним поговорить, получить автограф или фото от футболиста, а просто орет: "Горецка!".

Отметим, 31-летний Горецка покинул "Баварию" и сейчас находится без клуба. В прошлом сезоне он сыграл 48 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голами и 5 ассистами. Сборная Германии на ЧМ-2026 сыграет в группе Е с командами, Кюрасао, Кот д'Ивуара и Эквадора.

Отметим, ЧМ-2026 пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с полным календарем и расписанием турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.