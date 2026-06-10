Олелько — это тоже Александр: как обратиться к мужчине на украинском языке

О некоторых формах даже не все знают

Имя Александр уже многие столетия остается одним из самых популярных мужских имен в мире. Оно распространено и в Украине, однако не все знают, какие украинские сокращенные и ласковые формы этого имени существуют.

"Телеграф", ссылаясь на редактора Ольгу Васильеву, рассказывает о том, как еще можно обращаться к Александру сокращенно. Среди вариантов можно найти даже "Олелько".

Самой известной украинской уменьшительной формой имени Александр является "Саша". Также используются варианты "Санько", "Лесь" и "Лесик". Кроме того, существует менее известная старинная форма — "Олелько", которая когда-то также использовалась как вариант этого имени.

Языковеды отмечают, что формы "Лесь" и "Лесик" могут происходить не только от имени Александр, но и от имени Алексей.

Что означает это имя

Относительно значения имени оно имеет древнегреческое происхождение. Имя Александр образовано от слов, которые переводятся как "защищать" и "человек". Потому его традиционно трактуют как "защитник людей". Именно благодаря такому значению имя на протяжении веков ассоциируется с силой, мужеством и готовностью помогать другим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как красиво обратиться к Ирине на украинском.