В Украине больше нельзя податься на визу в США: где теперь принимают документы

Действующие записи на собеседования не отменяются

Новые правила получения неиммиграционных виз ввели США: согласно им документы нужно подавать только в стране гражданства или постоянного проживания. В то же время граждане стран, где правительство США не проводит обычные операции с неиммиграционными визами, должны подать заявку в посольство или консульство в другой стране, четко определенной.

Информация об этом размещена на сайте Бюро консульских дел Государственного департамента США. Для заявителей из разных стран определены места приема заявлений на получение неиммиграционных виз. Украинцы могут подать заявления только в Польше — Краков и Варшава. В Киеве это сделать теперь невозможно.

Примечательно, что россияне должны подавать документы на визу в Варшаве. Второе место приема их заявлений на визы – Астана (Казахстан).

В Госдепартаменте подчеркнули, что действующие записи на собеседования отменять не будут. Претенденты на получение неиммиграционных виз должны подтвердить проживание в стране, где подается заявление. Подача документов в другую страну может усложнить получение визы.

Что такое неиммиграционная виза в США

Это разрешение на временный въезд в Соединенные Штаты с определенной целью без возможности постоянного проживания. В отличие от иммиграционных виз, дающих право постоянного проживания, в США неиммиграционные визы выдаются для краткосрочных поездок. Они необходимы для туризма, бизнеса, обучения, лечения или временной работы.

Как украинцы реагируют на новые правила

В сети возмущены, что заявление на получение неиммиграционных виз в США нельзя подать в посольстве Штатов в Киеве. Также указывают, что для украинцев, россиян и белорусов определено одинаковое место подачи заявлений — в Варшаве.

Как сообщал "Телеграф", администрация Дональда Трампа разработала план выплаты 1000 долларов украинцам, которые согласятся вернуться на родину, несмотря на продолжающуюся войну. Предложение касается более 200 тысяч украинцев, получивших временную защиту в США после полномасштабного вторжения России.